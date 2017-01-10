В Пскове может появиться музей оккупации

Музей оккупации планируют создать специалисты из фонда "Достоверная история" на месте концлагеря Шталаг. Бывший лагерь для советских военнопленных сейчас представляет собой пустырь между улицами Доставалова, Маргелова и Шестака.
На территории сохранился один из фундаментов, на котором стоял барак, а в разных точках пустыря всё ещё лежат захороненные в сороковых годах советские военные. Сейчас это место областные власти хотят объявить зоной особой застройки, это позволит фонду начать здесь масштабные исследовательские работы.
ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВ, ДИРЕКТОР ФОНДА "ДОСТОВЕРНАЯ ИСТОРИЯ":
Был такой человек на Ленинградском фронте, начальник криминалистической службы Ленинградского фронта, профессор Владимирский. Он на суде над бывшим комендантом Пскова заявил, что на Северо-Западе Псков являлся центром злодеяния немецко-фашистских захватчиков. Мы хотим в Пскове создать международный центр изучения этих злодеяний, раз в Пскове был центр злодеяний, то мы хотим создать центр изучения злодеяний.
Добавлю, фонд "Достоверная история" также добился признания объектом культурного наследия части территории в деревне Моглино. Здесь также располагался концлагерь и, как следствие, где-то на этом месте существуют массовые захоронения.
Регина Кадырова
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