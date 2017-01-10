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В Пскове может появиться музей оккупации

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.01.2017 10:45

В Пскове может появиться музей оккупацииМузей оккупации планируют создать специалисты из фонда "Достоверная история" на месте концлагеря Шталаг. Бывший лагерь для советских военнопленных сейчас представляет собой пустырь между улицами Доставалова, Маргелова и Шестака.

На территории сохранился один из фундаментов, на котором стоял барак, а в разных точках пустыря всё ещё лежат захороненные в сороковых годах советские военные. Сейчас это место областные власти хотят объявить зоной особой застройки, это позволит фонду начать здесь масштабные исследовательские работы.

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВ, ДИРЕКТОР ФОНДА "ДОСТОВЕРНАЯ ИСТОРИЯ":
Был такой человек на Ленинградском фронте, начальник криминалистической службы Ленинградского фронта, профессор Владимирский. Он на суде над бывшим комендантом Пскова заявил, что на Северо-Западе Псков являлся центром злодеяния немецко-фашистских захватчиков. Мы хотим в Пскове создать международный центр изучения этих злодеяний, раз в Пскове был центр злодеяний, то мы хотим создать центр изучения злодеяний.

Добавлю, фонд "Достоверная история" также добился признания объектом культурного наследия части территории в деревне Моглино. Здесь также располагался концлагерь и, как следствие, где-то на этом месте существуют массовые захоронения.

Регина Кадырова

 

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