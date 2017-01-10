Рождественский концерт состоится сегодня в Псковской филармонии

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.01.2017 10:19

Рождественский концерт состоится сегодня в Большом концертном зале Псковской филармонии. Традиционно его организует Псковская епархия.

На концерте выступят несколько сотен человек.

Это взрослые и дети. Грандиозное событие откроется выступлением сводного хора Псковского кафедрального собора, храма Александра Невского и нескольких детских хоров, в том числе Псковской Свято-Тихоновской гимназии и хора "Лучики" духовно-просветительского центра Псково-Печерского монастыря. Выступит военный оркестр бригады специального назначения. В первой части прозвучат духовные песнопения, главные тропари праздника. Светское отделение - второе. Оно включает в себя стихи, классическую музыку и народные песни.

ЛЮБОВЬ БЫКОВА, ДИРИЖЕР ХОРА СВЯТО-ТРОИЦКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА:

Мы показываем именно свою культуру, свое миссионерское отношение к празднику родившегося Богомладенца и приносим свои дары ему. Свое тепло, наши сердца и нашу любовь. Показываем свои таланты, которые Господь нам дал.

Марина Михайлова