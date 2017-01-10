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Во что играли дети несколько столетий назад можно увидеть в псковском музее-заповеднике

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.01.2017 10:12

Во что играли дети несколько столетий назад можно увидеть в псковском музее-заповедникеВ псковском музее-заповеднике работает выставка "Добрые друзья детства", экспонаты которой - старинные деревянные, глиняные и кожаные игрушки. Некоторые из них нашли археологи, некоторые были бережно сохранены в псковских семьях.

Горстка небольших косточек с непонятными метками сейчас ценный музейный экспонат, а несколько столетий назад обычные снаряды для игры в "бабки", что-то наподобие игры в городки. Тут же рядом на витрине ещё одни кости, уже размером побольше. Благодаря этим незатейливым приспособлениям обычная кожаная обувь легко превращалась в коньки.

ЕЛЕНА СУХОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ИСТОРИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ ПСКОВСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА:
Наверно интересно будет посмотреть ребятам, как их сверстники по заледеневшей реке Великой когда-то, потому что катков, конечно, тогда не было, катались.

Все эти экспонаты - находки археологов. Псков богат на древние артефакты, но вот игрушек среди них не так уж много. На выставке "Добрые друзья детства" Псковского музея-заповедника представлены наиболее интересные из них - игрушечная посуда, деревянный кинжал, шахматные фигуры и свистульки. Самые ранние экспонаты относятся к шестнадцатому веку. Есть и более современные - глиняные, расписные фигурки людей и животных.
За каждой игрушкой - своя неповторимая история. Об одних неизвестно ничего, о других можно рассказать многое, как, например, об этой кукле по имени Берта. А всё потому, что её владелица Елена Сухова, автор выставки.

ЕЛЕНА СУХОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ИСТОРИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ ПСКОВСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА:
Это моя личная кукла, которой очень много лет. Она мне ровесница. Это подарок, подарок от моего родственника, дяди моего, которого сейчас уже нет, но подарок его хранится. Кукла из папье-маше. Кукла, которая за долгие годы пребывания в семье и моих руках пришла в совершенно негодное состояние. Но несколько лет назад её отреставрировали.

Все эти экспонаты нельзя увидеть в постоянной музейной экспозиции, большинство выставляются впервые. Познакомиться с "добрыми друзьями детства" можно будет до конца января.

Виктория Писукова, Кирилл Мосин

 

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