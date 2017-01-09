О проблеме сохранения псковских фресок говорим на «Радио России-Псков» 10 января с 07.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.01.2017 22:16

Псковичам выпала почетная и ответственная роль – быть наследниками выдающихся памятников древнерусского искусства. Уникальные фрески, имеющие огромное культурное и историческое значение, находятся в нашем городе, в нескольких наших псковских храмах. Но на данный момент некоторые из бесценных памятников древности находятся в катастрофическом состоянии, практически на грани гибели.

Как сохранить то, что нам досталось в наследство от наших предков? И как добиться осознания нашим поколением ценности этого наследия? Об этом в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» говорим с гостем студии - руководителем представительства Российской ассоциации реставраторов по Псковской области Игорем Лагуниным.

Слушайте 10 января с 7.20 на «Радио России-Псков».