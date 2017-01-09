Общественники требуют убрать свалку на окраине деревни Борисовичи

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.01.2017 21:00

Активисты псковского отделения Общероссийского Народного Фронта требуют убрать несанкционированную свалку на окраине деревни Борисовичи в Псковском районе.

Проблемой ликвидации стихийных свалок в области общественники занялись еще в мае прошлого года.

За это время совместно со специалистами Росприрод- и Россельхознадзора они выявили подобные объекты в девяти районах региона. По словам активистов, в большинстве муниципалитетов местные власти охотно шли навстречу активистам и вовремя выполняли свои обязанности по уборке несанкционированных свалок. Однако, в Псковском районе, несмотря на обещания устранить нарушение до конца декабря, реакции так и не последовало. Активисты Народного Фронта намерены и дальше пристально следить за ситуацией и приложить дополнительные усилия к решению проблемы.

СЕРГЕЙ ЕЛИЗАРОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ КАЧЕСТВА ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ПСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОНФ:

Мы также напишем следующее письмо. Возможно, будет задействована уже прокуратура, но мы обязательно добьёмся, чтобы свалка была убрана. Тема несанкционированных свалок особенно актуальна в 2017 году, так как именно этот год президент объявил годом экологии.

Ирина Коваленко