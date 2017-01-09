МЧС призывает жителей Псковской области проверять исправность печного отопления

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.01.2017 21:10

Двадцать девять пожаров произошло в Псковской области за первые восемь дней нового года. В них погибли пять человек. Причины ЧП - неосторожное обращение с огнем и электроприборами. Накануне морозных дней инспекторы пожарной охраны проводили профилактические рейды в домах с печным отоплением.

В этой квартире в доме по улице Аллейной ощутимо холодно. Печка греет плохо - рассказывает хозяйка. Ее давно не ремонтировали. Это должна делать управляющая компания - в данном случае МБУ «Жилище». Прямо на месте инспектор составляет обращение в организацию, чтобы те починили печь. Пока жители пытаются что-то сделать своими силами.

Инспектор проверяет не только состояние печи, но и соблюдение правил пожарной безопасности. Их несколько. Например, есть ли притопочный лист из металла. Он защищает от выпадения углей из печи - если его нет - часто происходят пожары. Особенно если рядом с топкой сложены дрова - это делать запрещено. Еще одна частая причина пожаров - неправильный монтаж металлических дымоходов при строительстве дома или бани.

ДМИТРИЙ ИВАЩЕНКО, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР Г. ПСКОВА ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ:

Смотреть, чтобы печь была смонтирована в соответствии с требованиями пожарной безопасности, это касается особенно новых печей, с металлическими дымоходами, большое количество пожаров как раз в банях происходит в связи с нарушениями правил пожарной безопасности, при монтаже дымохода не соблюдают минимальное расстояние при проходе металлической трубы через сгораемое деревянное потолочное перекрытие, через кровлю.

Проверки в домах с печным отоплением инспекторы пожарного надзора проводят каждый год во всех районах области. В этом январе начали заранее - накануне сильных морозов. Сотрудники МЧС выезжают даже в отдаленные деревни, проводят сходы граждан и распространяют листовки. Несмотря на эти меры, с начала года на пожарах уже погибли пять человек.

Иван Павлов, Кирилл Мосин