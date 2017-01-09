Новое подразделение Псковской городской поликлиники начнет работать с 9 января по адресу ул. Киселева, 8

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.01.2017 11:04

С 9 января начинает работу подразделение ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» на ул. Киселева, 8. Подразделение создано для большего удобства жителей Пскова. Теперь горожане, проживающие на улице Киселева и близлежащих улицах, смогут посещать врача недалеко от дома. При этом, ожидается, что работа подразделения поможет снизить поток пациентов в поликлинике №2, расположенной на улице Коммунальной.

Псковичам, пожелавшим продолжать обслуживание во второй поликлинике, не будет отказано в приеме. Однако врачи напоминают, что новое подразделение – прекрасная возможность получения качественной медпомощи недалеко от дома.

Расписание приема врачей в подразделении поликлиники на ул. Киселева, 8:

Участковый терапевт Мизирова М.Ю.:

Прием:

нечетные числа: с 13.00 до 17.00

четные числа: с 8.00 до 12.00

Ольгинская наб., 9, 11, 11 а; Конная, 5, 6,12; Красноармейская, 1 (общ.); Конный пер., 7а; Р. Люксембург, 5, 6, 6а (част); М.Горького, 6, 16,18, 20/7, 24/7, 26 абв, 35, 39, 41/9, 43/8, 45, 47/9, 49; Красноармейская,6.

Участковый терапевт Купецкая И.Е.:

Прием:

нечетные числа: с 8.00 до 12.00

четные числа: с 13.00 до 17.00

Конная, 28, 30; М.Горького 4,4а,6,10/10,14/6, 21, 25, 27, 29; Ольгин. наб., 3, 4, 4/1; Пароменская, 5, 8,1,14 аб,15,16,16а, 17,18, 18аб, 20, 20а, 24, 26, 28; Рижский, 5а, 5/12,14,15,19; Р. Люксембург, 19; Петровская, 20, 35, 37, 49; Петр.пер, 14, 16, 17, 19;

Участковый терапевт Герасенко М.А.:

Прием:

ежедневно с 8.00 до 12.00

Коммунальная, 7,9; Петровская, 6, 8, 8а, 12, 10а; ч/дом М. Горького, 5, 7, 9, 11, 13,15, 17,19; Ольгинская наб., 1, 1 а,б;

Участковый терапевт Прокофьева Н.Ф.:

Прием:

нечетные числа: с 13.00 до 17.00

четные числа: с 8.00 до 12.00

Народная, 1, 2, 4, 8, 8 а, 15,19, 21 а, 23/17; Береговая. М. Горького, 2а, 2в; Киселева, 3, 5, 11,13; Кузбасской див., 4, 6, 8, 12, 12 а; Коммунальная, 15.

Участковый терапевт Дудукалов Ю.М. (прием ведет врач-терапевт Герасенко М.А.):

Прием:

прием ежедневно с 8.00 до 12.00

Коммунальная, 10,11,12,14,14 а,16,16 а; Петровская 10,29,31; Киселева, 8,ч/д.; Пароменская, 19; Старокоммунальная.

График работы подразделения:

Процедурный кабинет с 8.00 до 17.00,

Массажный кабинет с 8.00 до 16.30.

Регистратура с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

Гардероб с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

Телефоны для справок: приемная главного врача: 53-49-42, поликлиника № 2: 56-78-15, 56-96-98, подразделение на ул. Киселева: 29-83-60.

