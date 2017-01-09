Крепкие морозы не испугали желающих интересно и весело провести время на празднике в Детском парке

В Детском парке Пскова состоялся настоящий огненный фестиваль. Гости согревались горячим чаем, слушали музыку и запускали в небо световые шары.
Сотрудники МЧС на этот раз спасли не что иное, как праздник Рождества. Их горячие чай и каша помогли согреться псковичам, которые отважились в минус двадцать принять участие в фестивале светошаров.
ИРИНА И НИКОЛАЙ МАГАГИНЫ:
Как утеплялись? Чай горячий попили и пошли. Дети самые первые пошли, вперёд мамы и папы оделись на улицу. Дети уже устали дома сидеть.
Маленьким псковским артистам мороз тоже был не страшен. Они час разыгрывали перед собравшимися рождественские сценки, пели песни и на своём примере показывали как правильно согреться.
Фестиваль начался в половине пятого и продлился более трёх часов. И чем ближе к вечеру, тем людей в парке становилось только больше.
СВЕТЛАНА ДЕРЖАВСКАЯ, ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ "СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА":
Наше ремесло такое, мы его выбрали, веселить народ, приносить радость, от этого мы получаем удовольствие, но прежде всего хотелось сказать, что нас вдохновляет этот светлый праздник Рождества Христова, и нам очень радостно, что народ пришёл к нам на праздник.
С наступлением темноты, началась самая интересная часть праздника, всё время, пока шёл концерт, псковичи покупали воздушные шарики со светодиодными огоньками внутри. А в назначенный час загадали желание и отпустили свои шарики в небо.
Регина Кадырова, Владимир Шагапов
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