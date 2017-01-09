Сегодня Пушкинский драмтеатр принимал участников губернаторской елки

Рабочая неделя началась, а новогодние праздники для детей продолжаются. Сегодня театр драмы имени Пушкина принимал участников губернаторской елки. Ими стали воспитанники детских социальных учреждений, дети из многодетных семей, дети-инвалиды, а также лауреаты и дипломанты региональных и Всероссийских конкурсов и спортивных состязаний.
Актеры театра приготовили гостям много сюрпризов: ребята помогали согреться кикиморе, веселили капризную Бабу Ягу и отгадывали загадки Деда Мороза и Снегурочки. Самым главным подарком для всех стала новогодняя сказка - мюзикл "Золушка". Губернаторская елка - многолетняя традиция, такой подарок к Новому году и Рождеству ежегодно получают тысячи детей Псковской области.
ИВАН ВАСИЛЬЕВ:
Весело было, красиво. Мне очень понравилось. Замечательные праздники делают. В прошлом году тоже хорошо было.
ВИКТОРИЯ ШАПОВАЛОВА, ВАЛЕРИЯ ЕВСЕЕВА:
Впечатление конечно произведено. Дети играли, развлекались, то есть начальная картинка была изумительная. Герои сказочные - дети их всех знают. Мне понравилось, когда дети водили хоровод, когда все танцевали, веселились.
Дина Перевозчикова
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Январь 2017
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