Сегодня Пушкинский драмтеатр принимал участников губернаторской елки

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.01.2017 17:35

Рабочая неделя началась, а новогодние праздники для детей продолжаются. Сегодня театр драмы имени Пушкина принимал участников губернаторской елки. Ими стали воспитанники детских социальных учреждений, дети из многодетных семей, дети-инвалиды, а также лауреаты и дипломанты региональных и Всероссийских конкурсов и спортивных состязаний.

Актеры театра приготовили гостям много сюрпризов: ребята помогали согреться кикиморе, веселили капризную Бабу Ягу и отгадывали загадки Деда Мороза и Снегурочки. Самым главным подарком для всех стала новогодняя сказка - мюзикл "Золушка". Губернаторская елка - многолетняя традиция, такой подарок к Новому году и Рождеству ежегодно получают тысячи детей Псковской области.

ИВАН ВАСИЛЬЕВ:

Весело было, красиво. Мне очень понравилось. Замечательные праздники делают. В прошлом году тоже хорошо было.

ВИКТОРИЯ ШАПОВАЛОВА, ВАЛЕРИЯ ЕВСЕЕВА:

Впечатление конечно произведено. Дети играли, развлекались, то есть начальная картинка была изумительная. Герои сказочные - дети их всех знают. Мне понравилось, когда дети водили хоровод, когда все танцевали, веселились.

Дина Перевозчикова