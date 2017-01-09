Полдня дачники из товарищества «Восток» расчищали себе дорогу

Садоводы из товарищества «Восток» в Псковском районе после новогодних каникул не могли выбраться из ледового плена. Это видео многострадальные дачники опубликовали в соцсетях. Во время оттепели река Кебь разлилась, а потом, когда ударили сильные морозы наледи превратились в непроходимые заторы.
Пострадал единственный мост. Заложниками ситуации оказались около двадцати семей, которые с утра не могли выбраться со своих дач. Сегодня люди вынуждены были сами взять в руки бензопилы и расчистить себе дорогу. На это у них ушло почти полдня. Сейчас ледовая блокада практически ликвидирована. Добавлю, дачники обращались за помощью к экстренным службам. По нашей информации, в МЧС были готовы эвакуировать жителей садоводчества на катерах на воздушной подушке, но те отказались - у всех свои автомобили. Добавим, ситуация с переправой здесь стоит остро. Вопрос - на контроле у областной администрации. В этом году в региональном бюджете предусмотрены средства на проведение проектных работ по возведению нового моста.
Кирилл Радион
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Январь 2017
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