Музыка как способ лучше понять свой город и самих себя: на нашем канале стартует проект «Музредакция»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.02.2017 09:45

Документальный фильм о музыкальной жизни Пскова зрители нашего телеканала смогут увидеть в эту субботу, в восемь двадцать утра. Этот фильм - начало масштабного проекта "Музредакция", над созданием которого трудится большой коллектив: творческое содружество из режиссёров, корреспондентов, монтажёров и звукорежиссёров нашей телерадиокомпании.

Молодёжные концерты и клубные тусовки, интервью с интересными людьми, а также постоянная рубрика "Винил" от Андрея Константинова.

МУРАД КАМАЛОВ, РЕЖИССЁР ГТРК "ПСКОВ":

Это определенная реакция так или иначе на действительность. Это не просто музыка и не просто перечень групп, которые есть в городе. Это такое отражение что ли, наш взгляд через музыку на действительность.

ВАДИМ ЦВЕТКОВ, ЗВУКОРЕЖИССЁР ГТРК "ПСКОВ":

Вообще планируется снять какую-то серию фильмов и конечная цель сделать фестиваль, который будет состоять примерно из этих групп, о которых мы рассказываем. Мы хотим собрать всех вместе. Мы хотим показать, что в нашем городе есть достойные люди, на которых стоит обратить внимание.

Светлана Константинова