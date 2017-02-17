Музыка как способ лучше понять свой город и самих себя: на нашем канале стартует проект «Музредакция»

Документальный фильм о музыкальной жизни Пскова зрители нашего телеканала смогут увидеть в эту субботу, в восемь двадцать утра. Этот фильм - начало масштабного проекта "Музредакция", над созданием которого трудится большой коллектив: творческое содружество из режиссёров, корреспондентов, монтажёров и звукорежиссёров нашей телерадиокомпании.
Молодёжные концерты и клубные тусовки, интервью с интересными людьми, а также постоянная рубрика "Винил" от Андрея Константинова.
МУРАД КАМАЛОВ, РЕЖИССЁР ГТРК "ПСКОВ":
Это определенная реакция так или иначе на действительность. Это не просто музыка и не просто перечень групп, которые есть в городе. Это такое отражение что ли, наш взгляд через музыку на действительность.
ВАДИМ ЦВЕТКОВ, ЗВУКОРЕЖИССЁР ГТРК "ПСКОВ":
Вообще планируется снять какую-то серию фильмов и конечная цель сделать фестиваль, который будет состоять примерно из этих групп, о которых мы рассказываем. Мы хотим собрать всех вместе. Мы хотим показать, что в нашем городе есть достойные люди, на которых стоит обратить внимание.
Светлана Константинова
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