Кто может помочь в ремонте печей и какие правила безопасности нужно соблюдать при топке? Cегодня в выпуске «Вестей» в 20:45

Пять человек стали жертвами пожаров сначала года в Псковской области. Главная причина – неисправные печи. На что в первую очередь стоит обращать внимание? Кто может помочь в ремонте печей и какие правила безопасности нужно соблюдать при топке?
Смотрите сегодня в вечернем выпуске «Вестей» в 20:45.
Кирилл Радион
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Январь 2017
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