Кто может помочь в ремонте печей и какие правила безопасности нужно соблюдать при топке? Cегодня в выпуске «Вестей» в 20:45

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.01.2017 17:25

Пять человек стали жертвами пожаров сначала года в Псковской области. Главная причина – неисправные печи. На что в первую очередь стоит обращать внимание? Кто может помочь в ремонте печей и какие правила безопасности нужно соблюдать при топке?

Смотрите сегодня в вечернем выпуске «Вестей» в 20:45.

Кирилл Радион