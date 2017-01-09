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Кто может помочь в ремонте печей и какие правила безопасности нужно соблюдать при топке? Cегодня в выпуске «Вестей» в 20:45

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.01.2017 17:25

Кто может помочь в ремонте печей и какие правила безопасности нужно соблюдать при топке? Cегодня в выпуске «Вестей» в 20:45Пять человек стали жертвами пожаров сначала года в Псковской области. Главная причина – неисправные печи. На что в первую очередь стоит обращать внимание? Кто может помочь в ремонте печей и какие правила безопасности нужно соблюдать при топке?

Смотрите сегодня в вечернем выпуске «Вестей» в 20:45.

Кирилл Радион

 

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