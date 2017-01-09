Дачники в Псковском районе оказались отрезанными от большой земли

Садоводы из товарищества «Восток» в Псковском районе оказались отрезанными от большой земли. Это видео многострадальные дачники опубликовали в соцсетях. Во время оттепели река Кебь разлилась и нанесла на единственный мост лёд и деревья. Сильный мороз превратил наледи в непроходимые заторы. Заложниками ситуации оказались около двадцати семей, которые не могут выбраться из своих дач до сих пор.
Жители вызывали экстренные службы, обращались в администрацию района, но помощь так и не пришла.
Кирилл Радион
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Январь 2017
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