Дачники в Псковском районе оказались отрезанными от большой земли

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.01.2017 15:24

Садоводы из товарищества «Восток» в Псковском районе оказались отрезанными от большой земли. Это видео многострадальные дачники опубликовали в соцсетях. Во время оттепели река Кебь разлилась и нанесла на единственный мост лёд и деревья. Сильный мороз превратил наледи в непроходимые заторы. Заложниками ситуации оказались около двадцати семей, которые не могут выбраться из своих дач до сих пор.

Жители вызывали экстренные службы, обращались в администрацию района, но помощь так и не пришла.

Кирилл Радион