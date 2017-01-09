Морозы в Псковской области идут на спад

Как сообщили в Псковском гидрометцентре, в ближайшее время ночью столбик термометра не опустится ниже десяти градусов мороза, днём минус два-семь градусов. Ветер юго-западных направлений.
Местами будет идти небольшой снег. Напомню, в начале января в регион пришли сильные морозы. Столбик термометра в некоторых районах опускался до минус тридцати.
Кирилл Радион
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Январь 2017
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