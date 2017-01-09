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Морозы в Псковской области идут на спад

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.01.2017 12:26

Морозы в Псковской области идут на спадКак сообщили в Псковском гидрометцентре, в ближайшее время ночью столбик термометра не опустится ниже десяти градусов мороза, днём минус два-семь градусов. Ветер юго-западных направлений.

Местами будет идти небольшой снег. Напомню, в начале января в регион пришли сильные морозы. Столбик термометра в некоторых районах опускался до минус тридцати.

Кирилл Радион


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