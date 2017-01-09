Экстренные службы подводят итоги новогодних каникул

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.01.2017 12:22

Морозы отступают и сотрудники МЧС сегодня будут сворачивать на федеральных трассах специальные пункты обогрева водителей. Они были развернуты в нашем регионе в двух населенных пунктах. Здесь люди могли попить чая и согреться в палатке.

Также угощали специалисты горячим напитком и гуляющих псковичей в Детском парке во время новогодних праздников - в областном центре были организованы мобильные пункты питания.

ВЛАДИМИР ЯКУНИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Также в период новогодних и рождественских праздников главным Управлением проводилась профилактика выхода на лед рыбаков. В населенных пунктах Неелово и Солоново были установлены посты совместно с ГИБДД, где инструктировались водители о запрете выхода на лед. Таких проинструктированных за все праздники было более 1000.

На дорогах региона за новогодние праздники двадцать семь человек получили травмы, погибли трое, в том числе один ребенок. Это ДТП произошло в Великолукском районе. Женщина за рулём автомобиля КИА превысила скорость и при обгоне не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и несколько раз перевернулась. В больнице оказались два человека, а вот четырехлетнего мальчика спасти не удалось.

В целом, отметили в полиции, обстановка на территории области в праздники была спокойной. Порядок на улицах обеспечивали более тысячи сотрудников внутренних дел, бойцы Росгвардии, специалисты частных охранных организаций и добровольцы народных дружин.

АЛЕКСЕЙ БАРАНОВ, ВР.И.О. НАЧАЛЬНИКА ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

В целях обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания псковичей проводились обследования с использованием служебно-розыскных собак, был организован пропускной режим граждан с использованием металлодетекторов. Благодаря принятым полицией мерам грубых нарушений общественного порядка допущено не было.

Виктория Парфенова