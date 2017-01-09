Пять человек погибло в пожарах в Псковской области с начала 2017 года

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.01.2017 12:09

Двадцать девять пожаров произошло в Псковской области за первые восемь дней нового года. В них погибли пять человек. ЧП произошли из-за неосторожного обращения с огнем и электроприборами. При похолодании, по данным МЧС, число пожаров растет. Поэтому из-за сильных морозов на новогодней неделе инспекторы пожарной охраны провели несколько профилактических рейдов.

Они напоминали жителям домов с печным отоплением правила пожарной безопасности. Печи должны быть исправны, дымоходы прочищены, а металлические трубы - правильно установлены в доме или бане.

ДМИТРИЙ ИВАЩЕНКО, ГОСУДАРСТВЕННЙ ИНСПЕКТОР Г. ПСКОВА ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ:

Смотреть, чтобы печь была смонтирована в соответствии с требованиями пожарной безопасности, это касается особенно новых печей, с металлическими дымоходами, большое количество пожаров как раз в банях происходит в связи с нарушениями правил пожарной безопасности, при монтаже дымохода не соблюдают минимальное расстояние при проходе металлической трубы через сгораемое деревянное потолочное перекрытие, через кровлю.

Иван Павлов