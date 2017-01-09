Андрей Турчак оценил темпы строительства Перинатального центра, «Северного обхода» и новой школы в Борисовичах

Новое здание Псковского Перинатального центра готово на восемьдесят процентов. Принять первых пациентов медучреждение сможет летом следующего года. Темпы строительства оценил губернатор области Андрей Турчак. Глава региона осмотрел технические помещения, коридоры и будущие палаты. Кроме того, побывал и на других важных для области и города объектах.
Шестнадцать градусов тепла внутри помещения. В новом здании перинатального центра уже подключили батареи. Сейчас идёт монтаж оборудования, впереди отделочные работы. Строительную площадку осмотрел губернатор области Андрей Турчак. Здесь будет просторно и красиво - заверил главу региона подрядчик. Всё для комфортного размещения будущих мам. Обустроят и прилегающую территорию.
ДМИТРИЙ ОЧНЕВ, ДИРЕКТОР КОМПАНИИ-ПОДРЯДЧИКА:
Здесь будет зелёная зона. То есть непосредственно малые формы, скамейки для тех, кто ожидает счастливого дня, часа. И проезды. Пешеходные зоны.
Полностью закончить строительство планируют летом семнадцатого года.
В это же время в Пскове появиться ещё одно новое здание - школа в Борисовичах. Здесь разместятся более тысячи трёхсот учеников. В трёхэтажном здании будет три спортивных зала с системой подвижного пола, лифты для учеников с ограниченными возможностями, в классах и лабораториях - самое современное оборудование и столовая, которая легко сможет трансформироваться в актовый зал. Кстати, питание в школе будет организовано по принципу шведского стола. И по стоимости будет доступным.
Оценил Андрей Турчак и темпы строительства «Северного обхода». Объездная дорога свяжет Рижскую трассу и Гдовское шоссе, тем самым транспортно разгрузив Дальнее Завеличье и часть Запсковья. Сейчас стройка ведётся на трёхкилометровом участке будущей дороги. Пока это преимущественно земляные работы.
Некоторые участки, по которым пойдёт будущий мост сейчас находятся в аренде. Пока с некоторыми арендаторами договориться не удалось. Но, по словам губернатора, этот вопрос будет решён в самое ближайшее время.
Виктория Писукова, Сергей Дьяков
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