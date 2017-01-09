Андрей Турчак оценил темпы строительства Перинатального центра, «Северного обхода» и новой школы в Борисовичах

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.01.2017 11:41

Новое здание Псковского Перинатального центра готово на восемьдесят процентов. Принять первых пациентов медучреждение сможет летом следующего года. Темпы строительства оценил губернатор области Андрей Турчак. Глава региона осмотрел технические помещения, коридоры и будущие палаты. Кроме того, побывал и на других важных для области и города объектах.

Шестнадцать градусов тепла внутри помещения. В новом здании перинатального центра уже подключили батареи. Сейчас идёт монтаж оборудования, впереди отделочные работы. Строительную площадку осмотрел губернатор области Андрей Турчак. Здесь будет просторно и красиво - заверил главу региона подрядчик. Всё для комфортного размещения будущих мам. Обустроят и прилегающую территорию.

ДМИТРИЙ ОЧНЕВ, ДИРЕКТОР КОМПАНИИ-ПОДРЯДЧИКА:

Здесь будет зелёная зона. То есть непосредственно малые формы, скамейки для тех, кто ожидает счастливого дня, часа. И проезды. Пешеходные зоны.

Полностью закончить строительство планируют летом семнадцатого года.

В это же время в Пскове появиться ещё одно новое здание - школа в Борисовичах. Здесь разместятся более тысячи трёхсот учеников. В трёхэтажном здании будет три спортивных зала с системой подвижного пола, лифты для учеников с ограниченными возможностями, в классах и лабораториях - самое современное оборудование и столовая, которая легко сможет трансформироваться в актовый зал. Кстати, питание в школе будет организовано по принципу шведского стола. И по стоимости будет доступным.

Оценил Андрей Турчак и темпы строительства «Северного обхода». Объездная дорога свяжет Рижскую трассу и Гдовское шоссе, тем самым транспортно разгрузив Дальнее Завеличье и часть Запсковья. Сейчас стройка ведётся на трёхкилометровом участке будущей дороги. Пока это преимущественно земляные работы.

Некоторые участки, по которым пойдёт будущий мост сейчас находятся в аренде. Пока с некоторыми арендаторами договориться не удалось. Но, по словам губернатора, этот вопрос будет решён в самое ближайшее время.

Виктория Писукова, Сергей Дьяков