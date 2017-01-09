В 2017 году всем неработающим пенсионерам сохранится социальная доплата до прожиточного минимума

В 2017 году сохранится федеральная социальная доплата до прожиточного минимума в регионе всем неработающим пенсионерам. Рассказала нам управляющий отделением ПФР по Псковской области Наталья Мельникова. На две тысячи семнадцатый год установленная сумма прожиточного минимума в Псковской области составляет восемь тысяч пятьсот сорок рублей.
Это меньше чем было в минувшем году. Несмотря на это размер доплаты, отметила Наталья Мельникова, будут сохранен на уровне предыдущего года. Отмечу, в Псковской области федеральную социальную доплату получают более тридцати тысяч неработающих пенсионеров. Также в этом году к прежнему порядку вернется индексация пенсий.
НАТАЛЬЯ МЕЛЬНИКОВА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПФР ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Индексация страховой пенсии в 2017 году будет осуществлена с первого февраля 2017 года. И будет проиндексирована на уровень фактической инфляции, которая сложится за 2016 год. С первого апреля будут проиндексированы государственные пенсии включая и социальные пенсии, они будут проиндексированы на уровень роста прожиточного минимума.
Екатерина Давыдова
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