С нового года водителей за опасное вождение будут штрафовать

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.01.2017 11:20

Как сообщила инспектор по пропаганде ГИБДД Юлия Федорова, термин "опасное вождение" появился в прошлом году, но лихачей на дороге не могли привлечь к административной ответственности. Теперь же за опасное вождение вводится административное наказание.

Какое именно, известно будет позже, но скорее всего, говорят в госавтоинспекции, нарушителей на дороге ждет штраф.

ЮЛИЯ ФЕДОРОВА, ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. ПСКОВУ:

Под опасным вождением понимается различные маневры на дороге, те же самые перестроения, которые наверное в обиходе называются шашечки, т.е. постоянное перемещение на проезжей части водителей тс, что нередко приводит к ДТП. Часто водители не убеждаются в маневре поворота, разворота, и также бывают заторы из-за транспортно-дорожных происшествий.

Дина Перевозчикова