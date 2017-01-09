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С нового года водителей за опасное вождение будут штрафовать

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.01.2017 11:20

С нового года водителей за опасное вождение будут штрафоватьКак сообщила инспектор по пропаганде ГИБДД Юлия Федорова, термин "опасное вождение" появился в прошлом году, но лихачей на дороге не могли привлечь к административной ответственности. Теперь же за опасное вождение вводится административное наказание.

Какое именно, известно будет позже, но скорее всего, говорят в госавтоинспекции, нарушителей на дороге ждет штраф.

ЮЛИЯ ФЕДОРОВА, ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. ПСКОВУ:
Под опасным вождением понимается различные маневры на дороге, те же самые перестроения, которые наверное в обиходе называются шашечки, т.е. постоянное перемещение на проезжей части водителей тс, что нередко приводит к ДТП. Часто водители не убеждаются в маневре поворота, разворота, и также бывают заторы из-за транспортно-дорожных происшествий.

Дина Перевозчикова


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