Валерия Зайцева из Пскова заняла первое место на межрегиональных соревнованиях по фигурному катанию. Они проходили в нашем Ледовом дворце, в нем принимали участие юные фигуристки из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Эстонии. Благодаря своему упорству и слаженной работе с тренерами, Лера обошла всех соперниц и стала лучшей в своей возрастной группе.
Фигурным катанием занимается с пяти лет и уже имеет немало наград. В феврале юная спортсменка планирует принять участие в первенстве области, а уже в январе поехать на Всероссийский турнир по фигурному катанию.
ВАЛЕРИЯ ЗАЙЦЕВА:
Там были три девочки 2006 года, они катаются на моем же уровне, и опередить было сложно. Если ты не будешь делать все на хореографии, или на офп, то у тебя на льду точно ничего не получится.
Дина Перевозчикова
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