Благотворительная елка главы города собрала более ста пятидесяти детей из Пскова

Более ста пятидесяти детей из Пскова посетили новогоднюю елку главы города. На представление пришли и дети из одаренных семей, из приютов и деревни SOS, из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для них артисты подготовили новогоднее представление - интерактивную программу. Всем гостям праздника вручили подарки.
У этой новогодней сказки - грустное начало. Маленькая девочка Энни заболела и пропускает все праздники. На помощь приходят сказочные герои. Хорошие делают все возможное, чтобы главная героиня поправилась, а плохие наоборот. Такое новогоднее представление подготовили для зрителей артисты псковского Дома офицеров.
КСЕНИЯ СУВОРОВА:
Очень представление понравилось, эти мишки такие классные, и девочка очень хорошо выступала, мои дети смотрели с удовольствием.
С сольными номерами на сцене выступили Дед Мороз и Снегурочка. Они зажгли не только новогоднюю елку, но и танцпол - для детей артисты приготовили насыщенную интерактивную программу с танцами и подвижными играми. Даже традиционный хоровод гости праздника водили под современный ремикс новогодней песни.
ТАТЬЯНА ПЕТРОВА:
В Доме офицеров мы в первый раз на этой елке, но нам понравилось даже больше, чем в прошлом году, мы очень довольны, сынок счастлив, правда сынок, очень красивая сказка, очень добрая, мы счастливы.
Благотворительная елка главы города традиционно проводится в Пскове в канун Рождества. На нее собираются дети из разных семей - многодетных, семей с одаренными детьми и теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
ИВАН ЦЕЦЕРСКИЙ, ГЛАВА Г.ПСКОВА:
Конечно всех вместить было невозможно, всего города и очень приятно, что родители детей накрасили, они с хорошими костюмами, у них даже маски-раскраски на лице, это очень здорово, что дети еще готовятся к этому празднику. Я им пожелал, чтобы дети были счастливы, здоровы, и чтобы родители в первую очередь никогда их не ругали.
АЛЕКСАНДРА МИТРОФАНОВА:
Мне очень понравился Новый год, он такой прикольный, можно было получить такой подарок и хорошее было представление очень, очень понравилось.
А в конце праздника все маленькие псковичи получили новогодние подарки - конфеты и набор сладостей.
Иван Павлов, Кирилл Мосин
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