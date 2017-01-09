Благотворительная елка главы города собрала более ста пятидесяти детей из Пскова

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.01.2017 11:06

Более ста пятидесяти детей из Пскова посетили новогоднюю елку главы города. На представление пришли и дети из одаренных семей, из приютов и деревни SOS, из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для них артисты подготовили новогоднее представление - интерактивную программу. Всем гостям праздника вручили подарки.

У этой новогодней сказки - грустное начало. Маленькая девочка Энни заболела и пропускает все праздники. На помощь приходят сказочные герои. Хорошие делают все возможное, чтобы главная героиня поправилась, а плохие наоборот. Такое новогоднее представление подготовили для зрителей артисты псковского Дома офицеров.

КСЕНИЯ СУВОРОВА:

Очень представление понравилось, эти мишки такие классные, и девочка очень хорошо выступала, мои дети смотрели с удовольствием.

С сольными номерами на сцене выступили Дед Мороз и Снегурочка. Они зажгли не только новогоднюю елку, но и танцпол - для детей артисты приготовили насыщенную интерактивную программу с танцами и подвижными играми. Даже традиционный хоровод гости праздника водили под современный ремикс новогодней песни.

ТАТЬЯНА ПЕТРОВА:

В Доме офицеров мы в первый раз на этой елке, но нам понравилось даже больше, чем в прошлом году, мы очень довольны, сынок счастлив, правда сынок, очень красивая сказка, очень добрая, мы счастливы.

Благотворительная елка главы города традиционно проводится в Пскове в канун Рождества. На нее собираются дети из разных семей - многодетных, семей с одаренными детьми и теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

ИВАН ЦЕЦЕРСКИЙ, ГЛАВА Г.ПСКОВА:

Конечно всех вместить было невозможно, всего города и очень приятно, что родители детей накрасили, они с хорошими костюмами, у них даже маски-раскраски на лице, это очень здорово, что дети еще готовятся к этому празднику. Я им пожелал, чтобы дети были счастливы, здоровы, и чтобы родители в первую очередь никогда их не ругали.

АЛЕКСАНДРА МИТРОФАНОВА:

Мне очень понравился Новый год, он такой прикольный, можно было получить такой подарок и хорошее было представление очень, очень понравилось.

А в конце праздника все маленькие псковичи получили новогодние подарки - конфеты и набор сладостей.

Иван Павлов, Кирилл Мосин