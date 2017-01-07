logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

Наш новогодний ролик, который попал в титры «Ёлок-5»

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 07.01.2017 18:20

Наш новогодний ролик, который попал в титры «Ёлок-5»Эти псковские кадры Вы увидите в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Ёлки-5", а также в клипе группы "Ленинград" - "Начинаем отмечать". Снимали их в конце ноября наши коллеги - Виталий Михайлов и Иван Лопаев. Участниками съёмок стали студенты Псковского Госуниверситета. Огромное им спасибо за праздничную атмосферу на экране! И продолжаем отмечать!


SocButtons v1.5

Новости

Авто-трэвл
Чудо Вафли
АвтоАнгелы
Интрига
Kinza
Авто-трэвл
Витрум