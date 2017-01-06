Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.01.2017 13:58

Сегодня Рождественский сочельник - канун одного из главных церковных праздников, последний день поста. В старину было принято варить в этот день сочиво из зёрен пшеницы или ячменя. Отсюда и название сочельник. Православные вспоминают сегодня евангельский рассказ о поклонении волхвов Богомладенцу.

В дар Новорождённому восточные мудрецы принесли золото, ладан и смирну. С давних времён Рождественский сочельник считался временем для проявления благотворительности. Накануне митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил чин общей исповеди в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова.



ЕВСЕВИЙ, МИТРОПОЛИТ ПСКОВСКИЙ И ПОРХОВСКИЙ:

Возлюбленные мои и дорогие во Христе отцы, братья и сестры! 26 днесь Христос в Вифлееме рождается от Девы: Днесь безначальный начинается и Слово воплощается: силы небесные радуются и земля с человеки веселится.Сегодня Святая наша Православная Церковь торжественно празднует великий праздник Рождества Христова. Благая воля Божия воспевается ныне Ангелами Небесными. Небесный гимн мы слышим по всему лицу нашей планеты в Православных храмах. Радостное пение "Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецах благоволение" наполняет наше сердце. Светло и радостно празднуя Первое пришествие Христово в мир, будем так же светло и радостно ожидать Его Второго Пришествия, жить этим ожиданием, жить этим пришествием, как жили им христиане первых веков. А для того, чтобы оно было для нас воистину радостным и открыло бы нам вход блаженной вечности, нам необходимо хранить веру православную и прославлять имя Божие в своих церковных и домашних молитвах с терпением и покаянием. Не поддаваться диавольскому соблазну и не делать дел, оскорбляющих нашего Господа. Да уразумеем мы, что сила и смысл этого великого праздника в нашем духовном возрождении, в примирении с Богом, в мире и любви с людьми и в чистоте нашей совести. Желаю всем вам здоровья, благополучия и счастливого новолетия! Боже, помилуй нас и на грядущий 2017 год благослови всех нас Своим небесным благословением и миром для радости и земной и небесной! Аминь!

СЕРГИЙ, ЕПИСКОП ВЕЛИКОЛУКСКИЙ И НЕВЕЛЬСКИЙ:

Одним из свойств Царства Божие является мир. А Господь говорит нам, что «Царство Божие внутри Вас есть». Значит этот мир живёт внутри нас, в наших верующих сердцах. И это означает то, что мир, принесённый Господом на землю, это прежде всего мир примирения человеческой души с Богом. Мир – это примирение самого себя со своей совестью, когда мы стараемся жить по нравственным заветам и идеалам. Мир – это миролюбовь между своими близкими и теми, которые окружают нас. И когда человек живёт этим миром, когда он имеет этот мир Божий в своём сердце, то через него этот мир распространяется и на других людей. Я горячо, искренне желаю всем этого Божьего мира в сердцах наших, и чтобы этот мир царил над нашими домами, семьями, трудами, над нашей Псковской землёй, над нашей Отчизной.



Марина Михайлова, Лариса Чурикова