Первую службу в храме Святого Луки при Псковской Городской больнице планируют провести в ноябре следующего года

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.01.2017 13:40

Почти три миллиона рублей пожертвовали благотворители на строительство храма Святого Луки при Псковской Городской больнице. Напомним, летом, в день города, в основание церкви заложили символический камень и грамоту. Чин освящения провёл митрополит Псковский и Порховский Евсевий. После этого началось активное возведение первого больничного храма в нашем регионе.

На кирпичной кладке будущего храма сотни имён. В память и благодарность о неравнодушных людях эти надписи останутся здесь навсегда. Каждый из них пожертвовал средства на именной кирпичик. И вот так, всем миром, стены храма уже практически возведены.

О.ЕВГЕНИЙ (КОВАЛЁВ), НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ:

И после того, как храм будет завершён, штукатуркой всё покроется, и это имя останется навечно. Сколько будет стоять храм, столько и будет присутствовать та любовь, которая стоит за этими именами. Любовь к Богу, любовь к храму.

На призыв о помощи откликнулись не только псковичи и местные организации. Пожертвования пришли и из-за пределов региона. Всего на народную стройку удалось собрать почти три миллиона рублей. Но это только примерно четвёртая часть необходимой суммы. Проектная стоимость возведения храма - тринадцать миллионов. Несмотря на это, строители не остановили работы и продолжили трудиться в долг. На сегодня кирпичная кладка выполнена на восемьдесят процентов, к зданию подведено тепло и электричество. Впереди самые сложные работы по возведению сводов. В зимнее время их не проводят, поэтому до весны храм поставят на консервацию.

АЛЕКСАНДР МОНИН, РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ –ПОДРЯДЧИКА:

У нас уже опыт есть. Мы выполняли работы по строительству храма в г. Печоры буквально год назад, также по восстановлению храма в Стругокрасненском районе. Это дело святое, поэтому вдвойне приятно, когда будут вспоминать хорошим словом, что мы это построили.

Будущий храм носит имя Святого Луки. Именитый учёный и практикующий врач, известный в миру как Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, после смерти жены стал священником, а затем принял монашеский постриг. К лику святых его причислили в двухтысячном году.

Главными прихожанами этого храма, рассказывает отец Евгений (один из инициаторов строительства) станут именно пациенты Городской больницы. Для них здесь предусмотрен отдельный вход через галерею, минуя улицу. Этот больничный храм - первый подобный проект в регионе.

Сейчас сбор средств на строительство народного храма продолжается. Кружки для пожертвований установлены в Псковской Городской больнице и в двенадцати церквях города. Самые активные псковичи собирают средства по подписным листам. Реквизиты для пожертвований есть в кассах Псковского драмтеатра и областной филармонии. Завершить строительство храма Святого Луки планируют в ноябре следующего года.

Ирина Коваленко, Денис Алексеев