На «Радио России-Псков» финиширует акция «Новогодний марафон»

Благодаря«Новогоднему марафону» удалось исполнить мечты многих детей, имеющих проблемы со здоровьем. Ребята писали на Радио о том, какой подарок хотели бы получить, а неравнодушные псковичи становились добрыми волшебниками и исполняли детские желания. В прямом эфире вопросы им задавали не радиоведущие, а школьники, которые тоже мечтают в будущем связать свою жизнь с журналистикой.
Будущим корреспондентам провели экскурсию по нашей телерадиокомпании. Ребята побывали в студии, представили себя в прямом эфире, посидели за режиссёрским пультом и заглянули в аппаратную и машинный зал - мозг ГТРК «Псков», который отвечает за все процессы на ТВ и радио.
АННА ИВАНОВА:
Мне очень понравился проект, потому что такая возможность побывать на Радио, очень понравилась экскурсия, узнали много нового. И я даже захотела стать журналистом. Очень нравится общаться с людьми, задавать разные вопросы.
МАКСИМ ЛУФАРЕНКО:
Сначала даже не совсем все понимал, боялся. Меня больше всего впечатлила самая первая комната, где проходят съемки, как я понял, новостей. Я пофоткался. Много разного оборудования. Также понравилась компьютерная комната. Много очень проводов. Все здорово!
Ребята помогли исполнить мечты своих сверстников, но и сами не остались без подарков. Кураторы благотворительного проекта "Новогодний марафон" отблагодарили своих юных помощников. И пообещали, что в две тысячи семнадцатом накануне Нового Года дадут старт очередному "Новогоднему марафону" и вместе помогут другим детям.
Дина Перевозчикова
|
Январь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5