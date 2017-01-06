На «Радио России-Псков» финиширует акция «Новогодний марафон»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.01.2017 13:21

Благодаря«Новогоднему марафону» удалось исполнить мечты многих детей, имеющих проблемы со здоровьем. Ребята писали на Радио о том, какой подарок хотели бы получить, а неравнодушные псковичи становились добрыми волшебниками и исполняли детские желания. В прямом эфире вопросы им задавали не радиоведущие, а школьники, которые тоже мечтают в будущем связать свою жизнь с журналистикой.

Будущим корреспондентам провели экскурсию по нашей телерадиокомпании. Ребята побывали в студии, представили себя в прямом эфире, посидели за режиссёрским пультом и заглянули в аппаратную и машинный зал - мозг ГТРК «Псков», который отвечает за все процессы на ТВ и радио.

АННА ИВАНОВА:

Мне очень понравился проект, потому что такая возможность побывать на Радио, очень понравилась экскурсия, узнали много нового. И я даже захотела стать журналистом. Очень нравится общаться с людьми, задавать разные вопросы.

МАКСИМ ЛУФАРЕНКО:

Сначала даже не совсем все понимал, боялся. Меня больше всего впечатлила самая первая комната, где проходят съемки, как я понял, новостей. Я пофоткался. Много разного оборудования. Также понравилась компьютерная комната. Много очень проводов. Все здорово!

Ребята помогли исполнить мечты своих сверстников, но и сами не остались без подарков. Кураторы благотворительного проекта "Новогодний марафон" отблагодарили своих юных помощников. И пообещали, что в две тысячи семнадцатом накануне Нового Года дадут старт очередному "Новогоднему марафону" и вместе помогут другим детям.

Дина Перевозчикова