Сотрудники Псковского СИЗО устроили новогодний праздник воспитанникам Порховского центра для несовершеннолетних

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.01.2017 12:50

Сотрудники Псковского Следственного изолятора поздравили с Новым Годом воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Порховского района. С собой привезли подарки: одежду, игрушки, сладкие наборы. На праздник - заглянули и Дед Мороз со Снегурочкой.

Здесь коробки игрушек и одежды, сладкие подарки, настольные игры и даже - велосипед! Эти вещи сотрудники Псковского Следственного изолятора приготовили для воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Порховского района. Шефство над этим учреждением взяли несколько лет назад и с тех пор поездки туда стали доброй традицией.

ИНГА ГЛАДКОВСКАЯ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА КАДРОВОЙ РАБОТЫ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ФКУ СИЗО №1 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Как человек не может участвовать в таких акциях? Эти акции - они действительно делают нас добрее, лучше. И при этом мы делаем добро людям вокруг. Это такие же дети как и у нас, и они также хотят праздника, они также хотят заботы и внимания. Мы надеемся, что такие мероприятия подарят детям веру в добро, в хороших людей рядом и в новогоднее чудо.

В подарок ребятам ещё и новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. За кулисами последние приготовления, чтобы появиться во всей красе перед маленькими зрителями. Праздника здесь с нетерпением ждут детишки, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации: безденежье, отсутствие работы у родителей, а бывает и проблемы с алкоголем у мамы или папы.

ДЕД МОРОЗ:

Здравствуйте, ребятишки! Девчонки и мальчишки! Узнали меня? А как меня зовут?

Его появления здесь ждали cупер-герои и чебурашка, снежинки и принцессы: героев всех сказок объединил - Новый Год. В одном хороводе держатся за руки доблестные рыцари и грозные пираты; лисичка сестричка подружилась с серым волком. Гурьбой, со смехом и с детским азартом здесь собирали в коробки блестящие, переливающиеся снежки, хором, и кто громче - разгадывали загадки, а уж читать стихи на коленях у самого настоящего Деда Мороза выстроилась целая очередь!

Ну, а с нашей съемочной группой уже после представления ребята поделились своими планами на две тысячи семнадцатый год и новогодними желаниями. Некоторые, признаемся честно, нас немало удивили!

Прощаться с Дедом Морозом и Снегурочкой ребята совсем не хотели, но сказочные персонажи напомнили: новая встреча - уже через год. И главное - нужно хорошо себя вести, а дедушка, в свою очередь, поможет всем новогодним желаниям когда-нибудь стать реальностью.

Виктория Парфёнова, Юрий Ильин