Праздничное новогоднее обращение главы города Ивана Цецерского

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.12.2016 15:08

Дорогие псковичи, гости нашего города! Новый год, это время ярких особых впечатлений, мы в ожидании чуда, мы, как дети хотим, чтобы все наши заветные желания исполнились. Мы ставим перед собой цели и надеемся, что все они будут достигнуты. Мы стоим на пороге 2017 года, но всегда подводим итоги году уходящему. Он был для нас конструктивным и результативным.

50 дворовых территорий обновлены, установлены 12 детских современных площадок, реконструирована улица Калинина, капитально отремонтирован мост 50-летия Октября. Дан старт новым проектам, это строительство объездной дороги - Северный обход и нового моста.

Началось строительство новой школы на 1300 учеников, и у нас нет сомнений, что первого сентября она откроет двери для своих юных псковичей.

Многое сделано в медицине: заработало отделение реабилитации в Городской больнице, готовится к сдаче Перинатальный центр, открылся новый современный онкоцентр.

За каждым положительным изменением стоит, безусловно, труд псковичей. Спасибо всем вам за отношение к нашему городу, городу воинской славы. За ваш оптимизм и любовь, за ваше доброе отношение ко всем нашим проектам, за понимание и поддержку.

Пусть Новый год станет годом добрых перемен, мира и согласия, а Рождество подарит вашему дому любовь, тепло и уют. Здоровья, счастья, мира и добра вам. С Новым годом и Рождеством Христовым.