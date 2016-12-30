ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» в праздничные дни будет работать по графику

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.12.2016 14:36

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» в праздничные дни работает по следующему графику.

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» подразделение поликлиника № 1

(г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 19)

в праздничные дни работает по следующему графику:

31 декабря 2016 года – рабочая суббота (прием терапевта, вызовы с 08.00 до 13.00)

01 января 2017 года – выходной день

02 января 2017 года – дежурная служба (прием терапевта, хирурга с 08.00 до 14.00)

Прием врачей с 08.00 до 14.00.

03 января 2017 года – выходной день

04 января 2017 года - дежурная служба (прием терапевта, хирурга, вызовы с 08.00 до 14.00)

Прием врачей с 08.00 до 14.00.

05 января 2017 года - выходной день

06 января 2017 года – дежурная служба (прием терапевта, вызовы с 08.00 до 13.00)

Прием врачей с 08.00 до 14.00.

07 января 2017 года – выходной день

08 января 2017 года - дежурная служба (прием терапевта с 08.00 до 14.00)

Прием врачей с 08.00 до 14.00.

09 января 2017 года – рабочий день.

Офисы врача общей практики, расположенные по адресу:

г. Псков, ул. Н. Васильева, д. 83А,

ул. Черняховского, д. 2/29, пом. 1001

в праздничные дни не работают.

Прием проводится в здании поликлиники № 1.

Телефон для справок: 66-53-57, 66-53-58



ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» подразделение поликлиника № 2

(г. Псков, ул. Коммунальная, д. 23)

в праздничные дни работает по следующему графику:

31 декабря 2016 года – рабочая суббота (прием терапевта, вызовы с 08.00 до 15.00)

01 января 2017 года – выходной день

02 января 2017 года – дежурная служба (прием терапевта с 08.00 до 14.00)

03 января 2017 года – выходной день

04 января 2017 года – дежурная служба (прием терапевта с 08.00 до 14.00, вызовы с 08.00 до 12.00)

05 января 2017 года - выходной день

06 января 2017 года – дежурная служба (прием терапевта, хирурга с 08.00 до 14.00, вызовы с 08.00 до 12.00)

07 января 2017 года – выходной день.

08 января 2017 года дежурная служба - (прием терапевта с 08.00 до 14.00)

09 января 2017 года – рабочий день.

Офисы врача общей практики, расположенные по адресам:

г. Псков, ул. Коммунальная, д.81,

ул. Красноармейская, д. 26,

в праздничные дни не работают.

Прием проводится в здании поликлиники № 2 по адресу:

г. Псков, ул. Коммунальная, д. 23

Телефон для справок 56-78-15



ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» подразделение поликлиника № 3

(г. Псков, ул. Индустриальная, д. 8)

в праздничные дни работает по следующему графику:

31 декабря 2016 года – рабочая суббота (прием терапевта, врача акушера-гинеколога, вызовы с 08.00 до 13.00)

01 января 2017 года – выходной день

02 января 2017 года – дежурная служба (прием терапевта с 08.00 до 13.00)

Прием врачей с 08.00 до 13.00.

03 января 2017 года – выходной день

04 января 2017 года - дежурная служба (прием терапевта, врача акушера-гинеколога, вызовы с 08.00 до 13.00)

Прием врачей с 08.00 до 13.00.

05 января 2017 - выходной день

06 января 2017 года – дежурная служба (прием терапевта, врача акушера-гинеколога, вызовы с 08.00 до 13.00)

07 января 2017 года – выходной день.

08 января 2017 года - дежурная служба (прием терапевта, хирурга с 08.00 до 13.00)

Прием врачей с 08.00 до 13.00.

09 января 2017 года – рабочий день.

Офис врача общей практики, расположенный по адресу:

г. Псков, ул. А.Алехина, д.10,

в праздничные дни не работает.

Прием проводится в поликлинике № 3 по адресу:

г. Псков, ул. Индустриальная, д.8

Телефон для справок: 53-33-88



Прием врача-хирурга

в ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» в праздничные дни проводится по следующему графику:

02 января 2017 года – дежурная служба (прием хирурга с 08.00 до 14.00)

в подразделении поликлиника № 1 по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 19,

тел. 66-53-57, 66-53-58

04 января 2017 года – дежурная служба (прием хирурга с 08.00 до 14.00) в подразделении поликлиника № 1 по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 19, тел. 66-53-57, 66-53-58

06 января 2017 года – дежурная служба (прием хирурга с 08.00 до 14.00) в подразделении поликлиника № 2 по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная, д. 23, тел. 56-78-15

08 января 2017 года – дежурная служба (прием хирурга с 08.00 до 13.00)

в подразделении поликлиника № 3 по адресу: г. Псков, ул. Индустриальная, д. 8,

Тел. 53-33-88

Обращаться в врачу-хирургу можно в любое подразделение поликлиники.

