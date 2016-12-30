ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» в праздничные дни будет работать по графику

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» в праздничные дни работает по следующему графику.
ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» подразделение поликлиника № 1
(г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 19)
в праздничные дни работает по следующему графику:
31 декабря 2016 года – рабочая суббота (прием терапевта, вызовы с 08.00 до 13.00)
01 января 2017 года – выходной день
02 января 2017 года – дежурная служба (прием терапевта, хирурга с 08.00 до 14.00)
Прием врачей с 08.00 до 14.00.
03 января 2017 года – выходной день
04 января 2017 года - дежурная служба (прием терапевта, хирурга, вызовы с 08.00 до 14.00)
Прием врачей с 08.00 до 14.00.
05 января 2017 года - выходной день
06 января 2017 года – дежурная служба (прием терапевта, вызовы с 08.00 до 13.00)
Прием врачей с 08.00 до 14.00.
07 января 2017 года – выходной день
08 января 2017 года - дежурная служба (прием терапевта с 08.00 до 14.00)
Прием врачей с 08.00 до 14.00.
09 января 2017 года – рабочий день.
Офисы врача общей практики, расположенные по адресу:
г. Псков, ул. Н. Васильева, д. 83А,
ул. Черняховского, д. 2/29, пом. 1001
в праздничные дни не работают.
Прием проводится в здании поликлиники № 1.
Телефон для справок: 66-53-57, 66-53-58
ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» подразделение поликлиника № 2
(г. Псков, ул. Коммунальная, д. 23)
в праздничные дни работает по следующему графику:
31 декабря 2016 года – рабочая суббота (прием терапевта, вызовы с 08.00 до 15.00)
01 января 2017 года – выходной день
02 января 2017 года – дежурная служба (прием терапевта с 08.00 до 14.00)
03 января 2017 года – выходной день
04 января 2017 года – дежурная служба (прием терапевта с 08.00 до 14.00, вызовы с 08.00 до 12.00)
05 января 2017 года - выходной день
06 января 2017 года – дежурная служба (прием терапевта, хирурга с 08.00 до 14.00, вызовы с 08.00 до 12.00)
07 января 2017 года – выходной день.
08 января 2017 года дежурная служба - (прием терапевта с 08.00 до 14.00)
09 января 2017 года – рабочий день.
Офисы врача общей практики, расположенные по адресам:
г. Псков, ул. Коммунальная, д.81,
ул. Красноармейская, д. 26,
в праздничные дни не работают.
Прием проводится в здании поликлиники № 2 по адресу:
г. Псков, ул. Коммунальная, д. 23
Телефон для справок 56-78-15
ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» подразделение поликлиника № 3
(г. Псков, ул. Индустриальная, д. 8)
в праздничные дни работает по следующему графику:
31 декабря 2016 года – рабочая суббота (прием терапевта, врача акушера-гинеколога, вызовы с 08.00 до 13.00)
01 января 2017 года – выходной день
02 января 2017 года – дежурная служба (прием терапевта с 08.00 до 13.00)
Прием врачей с 08.00 до 13.00.
03 января 2017 года – выходной день
04 января 2017 года - дежурная служба (прием терапевта, врача акушера-гинеколога, вызовы с 08.00 до 13.00)
Прием врачей с 08.00 до 13.00.
05 января 2017 - выходной день
06 января 2017 года – дежурная служба (прием терапевта, врача акушера-гинеколога, вызовы с 08.00 до 13.00)
07 января 2017 года – выходной день.
08 января 2017 года - дежурная служба (прием терапевта, хирурга с 08.00 до 13.00)
Прием врачей с 08.00 до 13.00.
09 января 2017 года – рабочий день.
Офис врача общей практики, расположенный по адресу:
г. Псков, ул. А.Алехина, д.10,
в праздничные дни не работает.
Прием проводится в поликлинике № 3 по адресу:
г. Псков, ул. Индустриальная, д.8
Телефон для справок: 53-33-88
Прием врача-хирурга
в ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» в праздничные дни проводится по следующему графику:
02 января 2017 года – дежурная служба (прием хирурга с 08.00 до 14.00)
в подразделении поликлиника № 1 по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 19,
тел. 66-53-57, 66-53-58
04 января 2017 года – дежурная служба (прием хирурга с 08.00 до 14.00) в подразделении поликлиника № 1 по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 19, тел. 66-53-57, 66-53-58
06 января 2017 года – дежурная служба (прием хирурга с 08.00 до 14.00) в подразделении поликлиника № 2 по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная, д. 23, тел. 56-78-15
08 января 2017 года – дежурная служба (прием хирурга с 08.00 до 13.00)
в подразделении поликлиника № 3 по адресу: г. Псков, ул. Индустриальная, д. 8,
Тел. 53-33-88
Обращаться в врачу-хирургу можно в любое подразделение поликлиники.
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