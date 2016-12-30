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Псков и псковичи попали в клип к главному саундтреку к «Елкам 5»

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Категория: Вести-Псков
Создано 30.12.2016 20:59

Псков и псковичи попали в клип к главному саундтреку к «Елкам 5»В псковский кинопрокат вышел фильм «Ёлки 5» Тимура Бекмамбетова. Трогательная новогодняя история из семи киноновелл, объединенных одной общей связующей нитью. Связь эта затронула и наш город. Псков, что называется, «засветился» в финальных титрах и клипе к главному саундтреку к «Елкам 5». Это видео на песню «Начинаем отмечать» группы Ленинград.

Абсолютный лидер среди отечественных кинопремьер за первую неделю проката – фильм «Елки 5» стал уже традиционным новогодним продолжением так полюбившихся зрителю киноновелл. К хорошо знакомым любимым героям в этом году добавился новый необычный персонаж. Это пингвин «Палыч» и его трогательная история. В пятых «Елках» расширилась и география. Съемок по всей России Бекмамбетову, по видимому, оказалось мало. Съемочный процесс перенесли на нефтяную платформу «Приразломная», и даже за пределы нашей планеты. Так одна из историй разворачивается на борту МКС на высоте четыреста километров над землей. И снимается в ней настоящий российский астронавт Михаил Корниенко. Авторы не забывают о главных концепциях Елок – о «шести рукопожатиях» и «бумеранге добра». Примечательно, что снимались эпизоды фильма летом. И несмотря на это, весь фильм по традиции наполнен новогодней атмосферой. Ну и праздничный саундтрек, в котором помимо Сергея Шнурова обозначились Илья Лагутенко и певица Елка.

Кирилл Михайлов, Владимир Шагапов


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