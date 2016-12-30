Обсуждаем уходящий год и строим планы на 2017-й в ШОУ ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ на Радио «Маяк-Псков» в пятницу, 30 декабря с 16:05

Вот и подходит к концу 2016 год! Нам он запомнился новой студией, веселыми и нетривиальными гостями и бодрыми голосами ведущих. А чем Вам запомнится уходящий год? Обсуждаем и строим планы на 2017-й в ШОУ ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ на Радио «Маяк-Псков» в пятницу, 30 декабря с 16:05. Звоните и пишите, поздравляйте друзей и близких с Новым годом и рассказывайте, что вы обещаете сделать в следующем году! Автора лучшего новогоднего «обещания» получит приз от нашей радиостанции. Кроме того мы подведем итоги акции Новогоднийутренникнамаяке, а также разыграем призы среди наших радиослушателей. Телефон прямого эфира 66-27-47.
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Декабрь 2016
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