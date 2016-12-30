Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.12.2016 11:15

Новый год псковичи будут встречать без снега и мороза. Плюсовая температура с дождем продержится до второго января, а вот остальная часть новогодних каникул пройдет в настоящей зиме, благодаря влиянию сибирского антициклона. Ночью температура местами опустится до пятнадцати градусов, днем до девяти. Ветер от слабого до умеренного и небольшой снег.

Екатерина Давыдова