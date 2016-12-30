Новый год псковичи будут встречать без снега и мороза. Плюсовая температура с дождем продержится до второго января, а вот остальная часть новогодних каникул пройдет в настоящей зиме, благодаря влиянию сибирского антициклона. Ночью температура местами опустится до пятнадцати градусов, днем до девяти. Ветер от слабого до умеренного и небольшой снег.
Екатерина Давыдова
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Декабрь 2016
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