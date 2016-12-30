Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравляет псковичей с Новым 2017 годом!

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.12.2016 13:55

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! По традиции мы проводим новогодние праздники с самыми дорогими и близкими людьми, находим нужные добрые слова для наших родителей и детей. Пусть их поддержка помогает нам преодолевать любые трудности и смело идти вперед.

В этом году мы вместе с вами сделали хороший задел на будущее нашего региона. Впервые за последние 25 лет в Пскове началось возведение современной школы, а в наших районах возобновилось строительство многоквартирных жилых домов. В уходящем году перезагрузка коснулась многих сфер нашей жизни: возобновлены летние авиаперелеты из Пскова в Крым, и мы наконец-то реализовали давнюю мечту возродить вместе с нашей прославленной 76-ой дивизией Псковский кадетский корпус.

В этом году началось строительство 2-й очереди объездной дороги вокруг Пскова и путепровода в Великих Луках. Наши инвесторы уже возводят в «Моглино» свои первые заводы, а врачи проводят операции в новом онкологическом центре.

Мы планомерно приводим в порядок наши дворы, парки, площади, строим новые спортивные объекты.

Друзья! Надеюсь, что вы чувствуете и замечаете все эти перемены.

Я благодарю каждого из вас за совместную работу.

Врачей, учителей, всех, тех, кто трудится на производстве, возделывает нашу землю, защищает родину - создает ту прочную базу, которая необходима для процветания нашего региона и благополучия наших граждан. Уверен, Новый 2017 год, несмотря ни на какие трудности, обязательно станет для всех нас годом новых достижений и побед!

Дорогие друзья! Еще раз поздравляю вас с наступающими праздниками! Крепкого здоровья, мира и добра всем нам! Будьте счастливы в Новом 2017 году!