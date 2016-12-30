Жители одного из домов по улице Коммунальной в Пскове превратили все лестничные площадки в праздничные декорации

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.12.2016 11:30

Создать новогоднее настроение не только дома, но и в подъезде решили жители одного из домов по улице Коммунальной в Пскове. И превратили все лестничные площадки в праздничные декорации с наряженными ёлками, сказочными животными и подарками. Стены, окна и лестничные перила украшали всем подъездом на радость не только себе, но и всем гостям дома.

Сёстры Милана и Аня не скрывают своей радости - новогодний праздник пришёл к ним не только домой, но и в подъезд. От первого до пятого этажа - гирлянды, ёлки, шарики, мишура и колокольчики. Причём каждая лестничная клетка оформлена в своём стиле.

Анна Ивановна - старшая по подъезду и главный идейный вдохновитель. А все жильцы её поддерживают. Каждый украшает понемножку, кто как может. Так и денег много тратить не нужно, а результат налицо.

АННА МИХАЙЛОВА, СТАРШАЯ ПО ПОДЪЕЗДУ:

Детки идут, гости приходят, все поражаются, удивляются, а что это, говорят, у вас такое за чудо. Нигде, говорят, нет. Каждый идёт, всё - Новый год, надо готовиться, надо что-то делать. А то всё в сером будничном свете, с работы на работу, с обеда на обед. Вы даже зашли, смотрите какая красота. Сразу хорошее настроение.

Так украшать свой подъезд здесь стали после ремонта, три года назад. С тех пор - чистота, уют и праздничная атмосфера. И не только на Новый год.

МАРИНА БАКЕЕВА:

Впечатления очень хорошие и приятно входить и жить хорошо. И настроение хорошее. Если это Новый год, то это новогоднее настроение. Мы делаем ещё праздничное на восьмое марта, на все праздники. И в Пасху, в Пасху тоже у нас, мы поздравления и тоже подъезд раскрашиваем.

Создать такую красоту у себя в подъезде несложно, говорят жильцы. Нужно просто любить и уважать то место, где ты живёшь.

Виктория Писукова, Василий Нордэн