logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости

Владельцев псковских магазинов начали штрафовать за продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 30.12.2016 12:19

Владельцев псковских магазинов начали штрафовать за продажу спиртосодержащих непищевых жидкостейШтраф за продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей крепостью двадцать пять и более процентов получили несколько владельцев магазинов в Пскове. Временный запрет на продажу подобной продукции был введён по всей России в связи с массовыми отравлениями в Иркутске.

Ограничения не распространяются на парфюмерию и стеклоомывающие жидкости. Сотрудники псковского Роспотребнадзора ежедневно проводят проверки торговых точек. Запрещённые жидкости изымаются из продажи.

АЛЕКСАНДР НЕСТЕРУК, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Нахождение в свободной реализации таких жидкостей уже в настоящее время является незаконным. Поэтому на нашем сайте есть телефоны, по которым может обратиться любой гражданин и мы будем благодарны за такую информацию. У нас ежедневно проводятся проверки. Будут они проводиться и в выходные, и в праздничные дни.

Виктория Писукова


SocButtons v1.5

Новости

Витрум
Авто-трэвл
Kinza
Чудо Вафли
Авто-трэвл
Интрига
АвтоАнгелы
Декабрь 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1