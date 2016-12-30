Владельцев псковских магазинов начали штрафовать за продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей

Штраф за продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей крепостью двадцать пять и более процентов получили несколько владельцев магазинов в Пскове. Временный запрет на продажу подобной продукции был введён по всей России в связи с массовыми отравлениями в Иркутске.
Ограничения не распространяются на парфюмерию и стеклоомывающие жидкости. Сотрудники псковского Роспотребнадзора ежедневно проводят проверки торговых точек. Запрещённые жидкости изымаются из продажи.
АЛЕКСАНДР НЕСТЕРУК, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Нахождение в свободной реализации таких жидкостей уже в настоящее время является незаконным. Поэтому на нашем сайте есть телефоны, по которым может обратиться любой гражданин и мы будем благодарны за такую информацию. У нас ежедневно проводятся проверки. Будут они проводиться и в выходные, и в праздничные дни.
Виктория Писукова
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