Владельцев псковских магазинов начали штрафовать за продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.12.2016 12:19

Штраф за продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей крепостью двадцать пять и более процентов получили несколько владельцев магазинов в Пскове. Временный запрет на продажу подобной продукции был введён по всей России в связи с массовыми отравлениями в Иркутске.

Ограничения не распространяются на парфюмерию и стеклоомывающие жидкости. Сотрудники псковского Роспотребнадзора ежедневно проводят проверки торговых точек. Запрещённые жидкости изымаются из продажи.

АЛЕКСАНДР НЕСТЕРУК, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Нахождение в свободной реализации таких жидкостей уже в настоящее время является незаконным. Поэтому на нашем сайте есть телефоны, по которым может обратиться любой гражданин и мы будем благодарны за такую информацию. У нас ежедневно проводятся проверки. Будут они проводиться и в выходные, и в праздничные дни.

Виктория Писукова