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Пенсионеры, которым пенсия приходит через почтовые отделения, получат её в обычном режиме

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Категория: Вести-Псков
Создано 30.12.2016 12:06

Пенсионеры, которым пенсия приходит через почтовые отделения, получат её в обычном режимеПенсия на банковские карты пенсионеров Пскова и Псковского района поступит уже сегодня. Что касается остальных районов области - досрочных выплат не будет.

Рассказала управляющий отделением Пенсионного фонда по Псковской области Наталья Мельникова. Те пенсионеры, которым пенсия приходит через почтовые отделения, получат её в обычном режиме, начиная с пятого января, по графику работы почты. Отмечу, в январе пенсионеры также получат единовременную выплату - пять тысяч рублей.

Екатерина Давыдова


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