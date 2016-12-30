Пенсия на банковские карты пенсионеров Пскова и Псковского района поступит уже сегодня. Что касается остальных районов области - досрочных выплат не будет.
Рассказала управляющий отделением Пенсионного фонда по Псковской области Наталья Мельникова. Те пенсионеры, которым пенсия приходит через почтовые отделения, получат её в обычном режиме, начиная с пятого января, по графику работы почты. Отмечу, в январе пенсионеры также получат единовременную выплату - пять тысяч рублей.
Екатерина Давыдова
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