Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.12.2016 12:06

Пенсия на банковские карты пенсионеров Пскова и Псковского района поступит уже сегодня. Что касается остальных районов области - досрочных выплат не будет.

Рассказала управляющий отделением Пенсионного фонда по Псковской области Наталья Мельникова. Те пенсионеры, которым пенсия приходит через почтовые отделения, получат её в обычном режиме, начиная с пятого января, по графику работы почты. Отмечу, в январе пенсионеры также получат единовременную выплату - пять тысяч рублей.

Екатерина Давыдова