Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.12.2016 12:00

Таможенники напоминают псковичам о правилах пересечения границы в новогодние праздники. Именно в эти дни ожидается большой наплыв туристов, поэтому тем, кто собирается выезжать за рубеж, рекомендуют заранее ознакомиться с таможенными правилами.

Так, например, свежая, охлаждённая или замороженная рыба весом больше пяти килограммов обязательно подлежит ветеринарному контролю и должна сопровождаться сертификатом страны-изготовителя, а также разрешением на ввоз в Россию. Мясную продукцию нужно перевозить только в вакуумной упаковке. Если её вес не больше пяти килограммов, то фитосанитарный сертификат не требуется. Если вы планируете пересекать границу с домашними питомцами, то это возможно будет сделать только в трёх пунктах: Шумилкино, Убылинка и Бурачки.

НАТАЛЬЯ КНЯЗЕВА, ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПСКОВСКОЙ ТАМОЖНИ (ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ):

Гражданин, следующий за границу Европейского экономического Союза на автомобиле, может беспошлинно ввезти товаров для личного пользования на сумму не более полторы тысячи евро. Общим весом до 50 кг, если товар является неделимым, то только до 35 кг.

Дина Перевозчикова