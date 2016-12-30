Мюзикл для всей семьи: на сцене Псковского драмтеатра премьера новогоднего спектакля «Золушка»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.12.2016 11:47

Новогодние праздники – горячая пора для артистов Пушкинского драмтеатра. На повестке дня ёлки, и на квалифицированных Дедов Морозов и Снегурочек – высокий спрос. А на большой сцене в эти дни проходит премьера детского новогоднего спектакля Золушка. Казалось бы – всего лишь детское представление.

Но труппа подошла к постановке со всей ответственностью. Получился полноценный мюзикл для всей семьи с живым музыкальным аккомпанементом.

Главный совет родителям дадим с первых секунд. Запасайтесь берушами, иначе рискуете потерять слух! До начала представления всех детей ждут на елке с Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой Ягой и прочими сказочными завсегдатаями. Профессиональные театральные артисты в прямом смысле «заводят» детей песнями, шутками и незамысловатой новогодней постановкой. Так что раскрепостится в этой компании даже самый флегматичный маленький интроверт.

После того, как елочка наконец-таки зажглась, все рассаживаются по местам. Гаснет большая люстра и начинается представление. Хорошо знакомые взрослым зрителям актеры сегодня в новом амплуа.

ЛЮБОВЬ НИКИТИНА, ЗАВЛИТ ПУШКИНСКОГО ДРАМТЕАТРА:

Спектакль очень стильный, он выражен цветово, графически. Он такой в голландском стиле, я бы так сказала, поставлен. Когда вы увидите декорации, вы поймете, о чем я говорю. И он ориентирован на семейный просмотр. Чтобы родители приходили и тоже они с удовольствием посмотрят вместе с детьми.

Действительно – с первых секунд спектакля в глаза бросаются декорации. Это многослойный трансформер, который в считанные секунды превращается в различные локации. На прозрачных белых стенах театр теней. Поэтому весь реквизит спектакля в прямом смысле плоский. Даже королевская корона. Порой может создаться впечатление, что находишься на съемках какого-то стильного музыкального клипа.

В «Золушке» отсутствуют фонограммы. Всю музыку и подзвучку играют прямо на сцене во время спектакля. Так что музыканты являются полноценными участниками действа. Да и сами актеры не только поют, но и порой берут в руки музыкальные инструменты.

АЛЕКСЕЙ ПУЧКОВ: АРТИСТ ПУШКИНСКОГО ДРАМТЕАТРА:

Техника все равно не передает живости какой-то определенной. А другое дело, когда ты существуешь в спектакле, как в полностью в живом организме. И каждый элемент, каждая часть этого спектакля, будь то музыканты, актеры. Те же ребята, которые носят декорации, меняют – это весь живой организм.

На Ангелине Аладовой – исполнительнице главной роли самая сложная задача. Нужно много двигаться на сцене, танцевать и при этом хорошо петь. Все костюмы специально пошиты к постановке: цветные и яркие. Злодеи традиционно в красном, силы добра облачены в синее. И в ключевых сценах рабочее платье золушки надо сменить на прекрасное бальное платье. И сделать это буквально в считанные секунды. Детский мюзикл будут играть до конца новогодних праздников. Билеты в кассах пока еще есть, но, как известно, совсем скоро карета может превратиться в тыкву.

Кирилл Михайлов, Сергей Дьяков