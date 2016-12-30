Что год грядущий нам готовит, как встретить огненного петуха?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.12.2016 11:17

До Нового года чуть больше полутора суток. Самое время определиться с подарком. Для тех, у кого от обилия выбора на праздничных прилавках глаза разбегаются, или просто не хватает фантазии, есть беспроигрышный подарочный вариант, проверенный годами - символ грядущего года, будь то статуэтка, брелок, или мягкая игрушка. На этот раз в виде петуха. Именно он станет хозяином 2017-го.

Вот так в старину будущие невесты гадали на суженного. Девушке, чье зерно петух склюет в первую очередь, и замуж первой выходить.

ЕВГЕНИЯ ЛИСТКОВА, ПЕДАГОГ ФОЛЬКЛОРНОЙ СТУДИИ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА:

Очень часто упоминается в нашей области, что рядились в петуха калядушечки и ходили и клевали девчонок, щипали.

Связано с этим животным и немало других примет. Многие верят, что в новый дом сначала нужно запустить кошку, но в старину, оказывается, это право предоставлялось петуху, чтобы утром он своим пением прогнал из еще необжитой избы нечистую силу. Нередко эта красочная птица - предвестник пожара и других бед, а вот в восточной традиции петух напротив в большом почете – он считается часовым, который держит связь с солнцем. Поэтому и на год огненного петуха у многих большие планы.

ЕЛЕНА БАТУРА, ЭНЕРГОТЕРАПЕВТ, ЦЕЛИТЕЛЬ:

После 16 года, года глобальных перемен, 17 год несет нам более мягкие энергии. Это приходят космические энергии сюда на землю, когда каждый прикоснется к внутренней какой-то своей звезде. Петух нам показывает, что это индивидуальность, личное продвижение вперед, это именно поступки, действия. Петух способствует карьере, продвижению, это личные перемены, это успех, это деньги, это творчество.

По китайскому календарю Новый год, как известно, наступает чуть позже. Поэтому петух станет полноправным покровителем двадцать восьмого января. Но у нас свой календарь, а значит, дарить подарки - самое время.

ТАТЬЯНА ПАРХОМЧУК, МАСТЕР АВТОРСКОЙ ИГРУШКИ:

Он у нас такой яркий. Так как символ года у нас огненный петух, обязательно нужно, чтобы присутствовал красный цвет в петушке. И желательно, чтобы петушок был в каждом доме в этом году, обязательно под елочку поставить петушка, и будет сопровождать удача.

Петушок-петушок, золотой гребешок, шелкова бородушка, масляна головушка, хвост с узорами, сапоги со шпорами. Но не всегда петухи выглядят так, как их представляют в народных сказках и детских мультфильмах. Есть множество пород, только в Псковском питомнике "Птичий дворик" их двадцать восемь

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИЧЕНКО:

Они очень отличаются по породам, каждая порода несет свое. Видите, про них поговорили, они начали кукарекать, например у юрловских: у кого громче голос, того забирают на племя, а есть чисто домашние, они, находясь на территории не пускают ни мышей, ничего.

Удивительно, но в наши дни даже обычный петух - большая редкость, особенно для горожан. Разве что в зверинце его и встретишь.

ДИНА ПЕРЕВОЗЧИКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Надеюсь, Год петуха принесет нам в Новом году только хорошие новости и радостные события. Примет и предсказаний много, и я вспомнила еще одно - универсальное на каждый год: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Поэтому к новогодним праздникам отнеситесь серьезно! Не ждите, пока петух клюнет!

Дина Перевозчикова, Сергей Дьяков, Александр Калинин