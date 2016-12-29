Новый размер МРОТ установлен в регионе на следующий год

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.12.2016 17:48

Семь с половиной тысяч рублей для бюджетников и чуть больше одиннадцати тысяч для внебюджетного сектора экономики. Такой минимальный размер оплаты труда установлен в регионе на следующий год. Это соответствует уровню МРОТ на территории страны. Документ подписали сегодня губернатор Андрей Турчак, лидер региональных профсоюзов Ульяна Михайлова и председатель РСПП Александр Козловский.

Глава региона это событие назвал историческим и подчеркнул, что установление МРОТ позволит начать процесс вывода зарплат из тени.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы посмотрели опыт соседних регионов и по всему Северо-западу, для нас это первый опыт, конечно соглашение будет корректироваться в течение 2017 года, но самое главное, что первый шаг мы сегодня с вами сделаем.

Татьяна Борисова