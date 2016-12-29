Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.12.2016 17:36

Рыбодобытчиков могут обязать заполнять специальные накладные, а псковичи начнут пользоваться электронными рецептами. Соответствующие поправки в региональное законодательство сегодня рассматривали в областной администрации. Главные новогодние подарки псковичам приготовили в соцзащите.

Руководитель структуры Армен Мнацаканян заявил: теперь средства материнского капитала можно будет тратить на адаптацию детей-инвалидов. Эта мера касается двадцати процентов наших многодетных семей. Также для многодетных семей, в том числе с усыновлёнными детьми и детьми под опекой установлена значительная налоговая льгота по транспортному налогу. Пока что ей воспользовались всего сто пятьдесят шесть семей, но в будущем, планируют в соцзащите, это число увеличится до пятисот. В целом в регионе упрощён порядок получения поддержки для многодетных семей.

АРМЕН МНАЦАКАНЯН, НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ГОСУПРАВЛЕНИЯ СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Для того, чтобы мы оказали меру социальной поддержки, особенно, когда рождается тройня, а у меня таких случаев около девяти, мы раньше запрашивали у семьи справку из единого государственного реестра. Сегодня такое требование отпало, мы сами межведомственным запросом получаем выписку и это является основанием, чтобы меру поддержки подавать нашей многодетной семье.

Регина Кадырова