На работу Невельского свинокомплекса сегодня пожаловались губернатору

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.12.2016 17:28

В Невельском районе загрязняют поля отходами свиноводческого комплекса. Такую проблему озвучил сегодня Пётр Чертков на приеме у губернатора Андрея Турчака. Невельчанин привез с собой карты, фотографии и даже видео загрязнений. Больше всего его волнует ситуация около сельского кладбища напротив деревни Махеево.

По его словам на поле рядом с кладбищем сливался свиной навоз, теперь пройти к могилам родственников невозможно. Делать это ни с моральной, ни с законодательной точки зрения, говорит Петр Чертков, свинокомплекс права не имел. Внесение органических удобрений зимой запрещено, и к тому же еще не вышел установленный срок после предыдущего слива.

ПЁТР ЧЕРТКОВ:

На кладбище то похоронены не только мои родственники. Кладбище старинное семнадцатого века, построили дорогу на той дороге, которая проходила к кладбищу, потом запахали тропинку по которой люди ходили. Теперь доступа нет, теперь вот посмотрите слили навоз, кладбище получилось на острове из свиного навоза.

Виновные в загрязнении, пообещал губернатор, будут наказаны. Чтобы исправить ситуацию, проведут паспортизацию сельского кладбища, восстановят санитарно-защитную зону и к маю сделают дорогу. Решился на приёме и затянувшийся вопрос многодетной семьи Коваленко из Печор. Больше года семья не могла добиться перевода арендованной земли из одной категории в другую.

Екатерина Давыдова