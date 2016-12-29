Аварийные службы города готовы к работе в новогодние праздники

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.12.2016 15:42

В новогодние дни в режиме повышенной готовности работают все аварийные службы. Звонки от граждан принимаются круглосуточно. В случае необходимости псковичи могут обратиться в диспетчерские по привычным телефонам.

Аварийно-диспетчерская служба центральных городских электросетей. Каждый день в этом кабинете раздаются десятки звонков. Но в новогодние праздники, говорят энергетики, как ни странно обстановка спокойней, чем в будни. Несмотря на это, служба работает в усиленном режиме. Телефон бесплатной горячей линии - 8 800 333 02 52.

АНДРЕЙ КОСАРЕВ, НАЧАЛЬНИК ОДС ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ПСКОВЭНЕРГО:

Дополнительно у нас обычно две бригады. У нас оперативно-выездные по городу Пскову будут три дежурить, и весь ремонтный персонал будет дежурить на дому, с той точки зрения, чтобы в течение часа они могли прибыть сюда на рабочее место и заниматься своей работой.

На усиленный режим работы до девятого января перешли и газовики. Круглосуточно дежурит сменный персонал аварийно-диспетчерской службы, отдельный график назначен и для руководящих работников. И если повреждений подземного газопровода в этот период, как правило, практически не случается, то чересчур усердные жители порой доставляют газовикам немало хлопот. Специалисты в очередной раз напоминают псковичам: ремонтировать газовое оборудование самостоятельно категорически запрещено.

АЛЕКСЕЙ НЕСТЕРОВ, НАЧАЛЬНИК ЦДС АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ:

Заявки на ремонт газового оборудования принимаются в эксплуатирующих подразделениях, в частности по городу Пскову. Они все выполняются аттестованным персоналом АО «Газпром Газораспределение Псков». И недопустимо привлекать к этим работам посторонних лиц или организации, не имеющие права на такие работы.

Напоминают газовики и свой телефон. В случае необходимости, как и всегда, к ним можно обратиться по номеру 04. Номер Горводоканала 79-21-12. Здесь, готовясь к новогодним каникулам, заранее сформировали запас материалов для возможных аварийных работ и реагентов для водоподготовки и очистки сточных вод. Как и в других службах, организовано дежурство специалистов на рабочем месте и на дому.

АНДРЕЙ АЛЯБЬЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА МП Г.ПСКОВА "ГОРВОДОКАНАЛ":

У нас есть система автоматического управления водопотребления, которая позволяет дистанционно регулировать подачу воды и обеспечить жителей города Пскова водой, не увеличивая нагрузку на водопроводные сети.

Специалисты всех коммунальных служб города заверяют: к возможным неприятностям они готовы. Но при этом всё же надеются, что внештатных ситуаций не произойдёт, и новогодние праздники пройдут спокойно.

Ирина Коваленко, Юрий Ильин, Владимир Шагапов