Огромные разноцветные шары, снегири, сосульки и морозные узоры: Псков готов к встрече Нового года во всей своей красе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.12.2016 15:06

Сто пятьдесят новогодних светодиодных конструкций украсили Псков. Снегири, сосульки и морозные узоры можно увидеть, как обычно в центре города и впервые на реконструированной улице Калинина. В этом году горожанам приготовили и ещё несколько предпраздничных сюрпризов.

Огромные разноцветные шары теперь одно из самых популярных мест для новогодних фотографий. Появились они перед новым отелем на улице Кузнецкой. Накануне праздника Псков облачается в сказочные наряды на радость псковичей и гостей города.

ПСКОВИЧИ:

- Мне нравятся именно деревья, как смотрятся. Придают такое праздничное настроение. Именно разноцветные они такие, интересные.

- Очень нравится ёлка, очень яркая, необычная. И карета очень нравится ночью. Очень красивые фотографии получаются на фоне кареты.

Кстати, рядом с каретой в Детском парке в этом году появился ещё один северный олень. И это не единственная новинка. Впервые светодиодные консоли украсили реконструированную улицу Калинина. Новые световые фигуры появились и на фонарях на Некрасова. Перекочевали они сюда с обновлённого моста 50-летия Октября. На котором появились другие украшения. А в центре города атмосферу праздника добавила лазерная подсветка, создающая разноцветные проекции. И на каждой псковской улице своё маленькое новогоднее чудо, которое создают сами горожане - украшают дома и витрины магазинов и кафе.

ВАЛЕНТИНА ПОПОВА, КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПСКОВА:

Мы организовываем эту работу с нашими организациями потребительского рынка уже традиционно. Обращаемся к ним накануне всегда. Рекомендуем, чтобы освещённые были витрины, чтобы светились, какая-то иллюминация была, чтобы использовали символ года очередного.

Свои пушистые красавицы появились и в псковских дворах. Двадцать ёлок установили управляющие компании. А украшали их всем городом - на ветках висят лучшие детские поделки из школ и садиков. Псков готов к встрече Нового года во всей своей красе.

Виктория Писукова, Василий Нордэн