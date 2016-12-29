В новогодние праздники псковская полиция работает в усиленном режиме

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.12.2016 11:43

Псковская полиция переведена на усиленный режим несения службы. Органам правопорядка необходимо обеспечить безопасность всех массовых мероприятий, комфортный отдых всех жителей и гостей региона. Усиление коснулось практически всех структур УВД. Так за прошедшую неделю на профилактических мероприятиях было задействовано более трёх тысяч сотрудников.

Поэтому, не стоит удивляться, если вас в новогодние праздники остановят для проверки документов. Дополнительные патрули выставляет и ДПС. Особенно большая нагрузка сейчас ложится на кинологическую службу. Полицейские ежедневно проверяют со служебно-розыскными собаками школы накануне и во время елок и новогодних дискотек. Проверяют помещения и прилегающую территорию на возможность обнаружения взрывчатых веществ. Особое внимание полиция уделяет выявлению правонарушений в сфере миграции.

АЛЕКСЕЙ БАРАНОВ: СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ МВД РФ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Благодаря принятым мерам удалось установить четырнадцать лиц находящихся в розыске. Выявить более ста правонарушений и семь преступлений.

Кирилл Михайлов