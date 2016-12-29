Вместо древесного угля сигареты обнаружили при досмотре сотрудники Псковской таможни

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.12.2016 11:39

На Псковской таможне задержана крупная партия сигарет. Незаконное перемещение товара пресекли сотрудники МАППа "Куничина гора" совместно с Управлением ФСБ России по Псковской области. По товаросопроводительным документам через российско-эстонскую границу перевозили древесный уголь.

Было досмотрено более девятисот мешков и в половине из них нашли спрятанные сигареты. Всего изъяли почти семьдесят тысяч пачек общим весом более тонны.

НАТАЛЬЯ КНЯЗЕВА, ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПСКОВСКОЙ ТАМОЖНИ (ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ):

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении - сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования способов, затрудняющих их обнаружение. Назначена товароведческая экспертиза, в дальнейшем будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Дина Перевозчикова