Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.12.2016 11:33

Псковская Областная больница закрыта на карантин. Такое решение принято администрацией учреждения, чтобы оградить пациентов от гриппа и ОРВИ. В больнице запрещены посещения пациентов без специального разрешения. Кроме того, сейчас на карантин по области закрыто тринадцать школьных классов и одна детсадовская группа.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в целом сейчас в Псковской области заболеваемость респираторными инфекциями находится на обычном для этого времени года уровне. Однако увеличения количества заболевших следует ждать с середины января, когда закончатся новогодние праздники.

АЛЕКСАНДР НЕСТЕРУК, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Сейчас надо меньше бывать в местах массового скопления людей. Если надо всё-таки посещать такие места, поликлиники, вокзалы, прочее, не стесняйтесь надевать маски. Они очень надёжно защищают, если их своевременно менять. Мойте руки после посещения общественных мест, пользования общественным транспортом.

Виктория Писукова