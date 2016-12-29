Псковская Областная больница закрыта на карантин. Такое решение принято администрацией учреждения, чтобы оградить пациентов от гриппа и ОРВИ. В больнице запрещены посещения пациентов без специального разрешения. Кроме того, сейчас на карантин по области закрыто тринадцать школьных классов и одна детсадовская группа.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, в целом сейчас в Псковской области заболеваемость респираторными инфекциями находится на обычном для этого времени года уровне. Однако увеличения количества заболевших следует ждать с середины января, когда закончатся новогодние праздники.
АЛЕКСАНДР НЕСТЕРУК, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Сейчас надо меньше бывать в местах массового скопления людей. Если надо всё-таки посещать такие места, поликлиники, вокзалы, прочее, не стесняйтесь надевать маски. Они очень надёжно защищают, если их своевременно менять. Мойте руки после посещения общественных мест, пользования общественным транспортом.
Виктория Писукова
|
Декабрь 2016
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1