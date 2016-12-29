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Новую машину в преддверии Нового года получила семья псковички Ольги Огинской

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Категория: Вести-Псков
Создано 29.12.2016 11:29

Новую машину в преддверии Нового года получила семья псковички Ольги ОгинскойНовую машину в преддверии Нового года получила семья псковички Ольги Огинской. Она инвалид-колясочник, сбор денег организовал «Союз женщин России». На благотворительном аукционе были проданы полотна и фотографии псковских художников и народных умельцев.

Вырученные деньги – более ста тысяч рублей – пошли на приобретение автомобиля, так как старенькая «ОКА» Ольги пришла в негодность.

ОЛЬГА ОГИНСКАЯ:
Машина немного б\у и, самое главное, приобретена на средства, собранные людьми, хотелось бы, чтобы эта машина послужила, как можно дольше. Поэтому было принято решение обратиться к специалистам в автосервис.

На одной из автостанций сразу откликнулись на обращение Ольги и бесплатно сделали антикоррозийную обработку. Также мастера провели диагностику подержанного автомобиля и исправили ряд недочётов.

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР АВТОСЕРВИСА:
Для нас это не трудно, сделать антикоррозийную обработку, настроить тормозную систему. Чтобы автомобиль мог эксплуатироваться без каких-либо последствий. Мы рады ей помочь. Поздравить с наступающим Новым годом. Пусть это будет небольшой подарок для неё.

Кирилл Радион

 

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