Новую машину в преддверии Нового года получила семья псковички Ольги Огинской. Она инвалид-колясочник, сбор денег организовал «Союз женщин России». На благотворительном аукционе были проданы полотна и фотографии псковских художников и народных умельцев.
Вырученные деньги – более ста тысяч рублей – пошли на приобретение автомобиля, так как старенькая «ОКА» Ольги пришла в негодность.
ОЛЬГА ОГИНСКАЯ:
Машина немного б\у и, самое главное, приобретена на средства, собранные людьми, хотелось бы, чтобы эта машина послужила, как можно дольше. Поэтому было принято решение обратиться к специалистам в автосервис.
На одной из автостанций сразу откликнулись на обращение Ольги и бесплатно сделали антикоррозийную обработку. Также мастера провели диагностику подержанного автомобиля и исправили ряд недочётов.
АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР АВТОСЕРВИСА:
Для нас это не трудно, сделать антикоррозийную обработку, настроить тормозную систему. Чтобы автомобиль мог эксплуатироваться без каких-либо последствий. Мы рады ей помочь. Поздравить с наступающим Новым годом. Пусть это будет небольшой подарок для неё.
Кирилл Радион
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