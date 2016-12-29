logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

Более трёхсот детей отправились на поиски Большой Медведицы в предновогодний вечер

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 29.12.2016 10:23

Более трёхсот детей отправились на поиски Большой Медведицы в предновогодний вечерБолее трёхсот детей отправились на поиски Большой Медведицы в предновогодний вечер. В псковском Доме офицеров собрались представители диаспор, проживающих в нашем регионе. Особого колорита новогоднему празднику придали традиционные танцы в национальных костюмах. Организаторами мероприятия выступила общественная правозащитная организация «Урарту».

Одною большой и дружной семьёй, сквозь границы языка и культур, дети разных национальностей встречают Новый год. С первой минуты представления, они показывают, как делать зарядку, отвечают на каверзные вопросы волшебницы и вместе ищут путеводную звезду счастья.
Праздник, организованный общественной правозащитной организацией «Урарту» объединил более трёхсот детей.

МЕРУЖАН ВЕРМИШЯН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ «УРАРТУ»:
У нас не только армянские дети здесь. Дети чеченские и дагестанские, еврейские и детский дом у нас здесь русские дети. Границ нет и это очень хорошо. Я думаю это самый объединяющий праздник для всех народов в мире.

Как признались участники новогодней ёлки, традиции встречать самый долгожданный праздник в году мало чем отличаются от русских. Особенность – песни и танцы.
Все без исключения, приготовили стихотворения и пожелания, чтобы получить заветный подарок от Деда Мороза.

Кирилл Радион, Сергей Дьяков

 

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Kinza
Витрум
Чудо Вафли
Авто-трэвл
Авто-трэвл
Интрига
АвтоАнгелы
Декабрь 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1