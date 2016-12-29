Более трёхсот детей отправились на поиски Большой Медведицы в предновогодний вечер. В псковском Доме офицеров собрались представители диаспор, проживающих в нашем регионе. Особого колорита новогоднему празднику придали традиционные танцы в национальных костюмах. Организаторами мероприятия выступила общественная правозащитная организация «Урарту».
Одною большой и дружной семьёй, сквозь границы языка и культур, дети разных национальностей встречают Новый год. С первой минуты представления, они показывают, как делать зарядку, отвечают на каверзные вопросы волшебницы и вместе ищут путеводную звезду счастья.
Праздник, организованный общественной правозащитной организацией «Урарту» объединил более трёхсот детей.
МЕРУЖАН ВЕРМИШЯН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ «УРАРТУ»:
У нас не только армянские дети здесь. Дети чеченские и дагестанские, еврейские и детский дом у нас здесь русские дети. Границ нет и это очень хорошо. Я думаю это самый объединяющий праздник для всех народов в мире.
Как признались участники новогодней ёлки, традиции встречать самый долгожданный праздник в году мало чем отличаются от русских. Особенность – песни и танцы.
Все без исключения, приготовили стихотворения и пожелания, чтобы получить заветный подарок от Деда Мороза.
Кирилл Радион, Сергей Дьяков
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