В Куньинском районе прошёл турнир по зимнему футгольфу

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.12.2016 11:17

Зимний футгольф - вид спорта очень молодой и профильным Министерством пока официально не признан. Однако президент Федерации футгольфа - известный спортсмен - Николай Валуев уверен, что игра будет развиваться. В свою команду он пригласил коллегу по Государственной Думе Александра Козловского и титулованного боксёра Дениса Лебедева.

В каждую из шести лунок нужно загнать футбольный мяч за наименьшее количество ударов. Правила достаточно просты. Правда, никто в России зимой в футгольф ещё не играл. Мало того, большинство участников турнира до этого момента об игре только слышали.

ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ, ЧЕМПИОН МИРА ПО БОКСУ:

Когда меня ребята позвали, я с удовольствием согласился попробовать. Немножко примерялся, конечно, не так получается, как у футболистов, но при желании можно научиться.

Тем футгольф и хорош, что играть могут все - от мала до велика. Особых физических нагрузок и финансовых затрат вид спорта не требует.

С каждым разом удары всё точнее. Игроки по кругу переходят от лунки к лунке. Соревнуются четыре команды из Великих Лук, сборная базы отдыха, где проходит турнир, и гости из Москвы.

НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ:

Псковский регион нравится. Больше того я вам скажу, что ваш покорный слуга является фактически, так скажем, автором идеи, для того, чтобы сюда приехал пускай мой бывший Комитет, в котором я был, но Комитет по спорту.

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИЙ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ:

Мы с нетерпением ждём, чтоб провести здесь выездное заседание Комитета, ну и обсудить, наверное, во-первых, рассказать о достижениях в спорте и туризме, которых у нас немало в регионе, в Псковской области. Ну, и конечно, обсудить возможные решения тех проблем, которые есть.

Что касается футгольфа, то у новой игры есть все шансы стать народной, как например, «городки». В первом зимнем турнире определены два специальных приза – на самый дальний и самый ближний удар к лунке.

Наименьшее количество раз ударили по мячу игроки команды Дениса Лебедева. За ними и победа. Впрочем, титулованный боксёр остался доволен не только результатом.

ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ, ЧЕМПИОН МИРА ПО БОКСУ:

Вода, лес, здесь всего этого вдоволь. У меня вообще такое ощущение, что я уже здесь был, хотя я понимаю, что я здесь первый раз, понимаете, вот настолько мне здесь нравится.

Лунки на поле решено оставить. Турниры по футгольфу теперь здесь планируют проводить и зимой, и летом.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин