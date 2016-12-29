Военнослужащие Псковской дивизии подарили детям Центра помощи новогодний праздник

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.12.2016 10:32

С Новым годом ребят из Псковского детского дома поздравили военные из 76-ой дивизии. Для них дарить праздник детям, оставшимся без попечения родителей, уже добрая традиция. В гости пришли не одни, а со сказочными персонажами и конечно подарками.

К визиту своих друзей ребята тщательно готовились: подбирали наряды, костюмы и учили стихи. А волшебство и подарки в этот день - забота военнослужащих. Поэтому младший сержант перевоплощается в волшебника, меняет камуфляжную форму на сверкающий тулуп Деда Мороза и готовится творить чудеса.

АНДРЕЙ ГУЩИН, ДЕД МОРОЗ:

От нас зависит, кем они вырастут, от меня в частности, от меня, от нас всех. Какой пример мы им подадим, теми они и станут. Я считаю, это самое главное, чтобы дети не были брошены.

На празднике дети не просто водили хоровод вокруг елки и пели новогодние песни, а попали в настоящую сказку. Благодаря мудрой сове помогли конфете Карамельке вернуться к Деду Морозу и найти потерянный мешок с подарками.

ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВА, ПСИХОЛОГ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ:

Здесь они живут в Центре помощи детям, им не хватает позитивных эмоций, радости, а это им конечно приносит удовольствие, они танцуют, рассказывают стихи. У нас в основном то женский коллектив конечно, и они мужским внимаем не очень избалованы, потому хорошо тоже, что это есть.

Для 76-ой дивизии дарить праздник детям, оставшимся без попечения родителей, уже добрая традиция. Поэтому накануне новогодних праздников каждый год приходят к ребятам в гости. Их подарки точно порадуют каждого воспитанника: фрукты, сладости, для малышей - игрушки, для детей постарше - косметические наборы.

РАФИК ОСИПЯН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА 76 ГВАРДЕЙСКОЙ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОЙ ДИВИЗИИ:

Встреча Нового года - это такой семейный, уютный, добрый праздник, и коллективу нашей дивизии кажется, что каждый ребенок ждет чуда в этот праздник. И мы стараемся, чтобы даже эти дети, у них тоже был праздник, подарок, чтобы чудо продолжалось.

Маленькое чудо действительно произошло. В этот день подарки получили не только дети, но и сами волшебники. Воспитанники детского дома подарили им сувениры, сделанные своими руками.

Дина Перевозчикова, Александр Калинин